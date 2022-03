Airbus inaugura un nuovo campus per formare i piloti di domani

Airbus Flight Academy Europe (AFAE), filiale interamente controllata da Airbus, ha inaugurato un nuovo campus ad Angoulême, nel sud-ovest della Francia. Nel corso della cerimonia, Airbus ha confermato che Volotea, il vettore con base a Barcellona, sarà il primo a reclutare i piloti cadetti di Airbus.

La decisione di Volotea di reclutare undici fra i piloti appena diplomati di Airbus costituisce una conferma della qualità del programma di addestramento “Ab-Initio” di Airbus, che ha preso il via nel 2019. Il programma fornisce ai cadetti le competenze e la mentalità necessarie a diventare un “operationally-ready pilot”, concentrandosi sull’importante sviluppo delle competenze chiave sia tecniche che comportamentali del pilota. Attualmente nelle fasi finali della loro formazione di pilota, i cadetti Airbus si uniranno a Volotea per volare come piloti di aerei commerciali a partire da aprile – maggio di quest’anno.

“Questo è un giorno molto importante per Volotea, poiché per la prima volta prendiamo i cadetti direttamente dalla Airbus Flight Academy Europe. È per noi un momento emozionante, perché sappiamo che la qualità del programma è di livello molto elevato, ed è perfettamente allineato alla filosofia della formazione di Volotea”, ha dichiarato Carlos Muñoz, CEO di Volotea. “La nostra azienda continua a far crescere, anno dopo anno, la propria flotta di Airbus, e avremo bisogno di molti più piloti. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una partnership a lungo termine e di grande successo con la Airbus Flight Academy a beneficio di molti giovani piloti”.

“L’inaugurazione della nuova struttura consente ad AFAE – la prima scuola di volo a offrire il programma Airbus Pilot Cadet Training in Europa – di rafforzare la capacità di addestrare fino a 200 cadetti piloti alla volta. Il sito, che si estende su 4,7 ettari, comprende un nuovo edificio di circa 3.200 mq che sarà dedicato alla formazione degli aspiranti piloti, con 14 aule e sale riunioni, una sala simulatori, un auditorium e un ristorante.

Con l’ampliamento della propria base di addestramento “Ab-Initio”, Airbus riafferma il proprio impegno di lunga data volto a sostenere i vettori clienti nell’anticipare e preparare il futuro. Contribuendo all’addestramento dei piloti di domani – una domanda stimata attualmente a circa 550.000 nei prossimi 20 anni – Airbus sta facendo sì che la commercial aircraft industry sia pronta per la ripresa del traffico aereo nel periodo 2023-2025 e negli anni successivi”, afferma Airbus.

“Il trasferimento in un nuovo campus è anche l’occasione per AFAE di impegnarsi e allinearsi all’approccio globale di Airbus alla sostenibilità. Un primo passo è stato il conseguimento della certificazione ISO 14001 per il sito nel 2021. AFAE sta rivolgendo attualmente i propri sforzi alla riduzione delle emissioni di CO2 della propria flotta di aerei da addestramento – è infatti in corso un ordine per l’ Elixir light aircraft, più efficiente nei consumi e più silenzioso, per completare l’attuale flotta Cirrus – oltre a garantire un’impronta ambientale decarbonizzata in termini di siti fisici e catena di approvvigionamento.

In futuro, AFAE è pronta ad adattare le proprie operazioni in linea con l’ambizione a lungo termine di emissioni zero di Airbus, assicurando al tempo stesso il mantenimento dell’approccio globale e innovativo alla formazione per cui Airbus è riconosciuta da 50 anni, attraverso l’introduzione costante delle ultime tecnologie e concetti di apprendimento, tra cui l’educazione ambientale, fin dal primo giorno”, prosegue Airbus.

L’Airbus Pilot Cadet Training Programme è aperto a diplomati di scuola superiore di più di 18 anni in tutto il mondo. I candidati saranno sottoposti a test di screening online e in loco prima di essere ammessi all’addestramento che comprenderà più di 750 ore di scuola a terra e 200 ore di addestramento pratico (volo e simulatore).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)