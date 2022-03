News Brevi – 02.03.2022

RYANAIR LANCIA NUOVE ROTTE DA ALGHERO, BRINDISI, PISA, TRAPANI E ROMA FIUMICINO PER BORDEAUX PER LA SUMMER 22 – Ryanair ha annunciato oggi cinque rotte aggiuntive al suo programma S’22 dall’Italia, collegando Alghero (3 voli settimanali), Roma Fiumicino (fino a cinque voli settimanali) e Brindisi, Pisa, Trapani (tutti con operativo bisettimanale) a Bordeaux. Mauro Bolla, Country Manager per l’Italia di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, siamo lieti di annunciare nuove rotte da Alghero, Brindisi, Pisa, Trapani e Roma Fiumicino su Bordeaux che forniranno ai nostri passeggeri altre entusiasmanti destinazioni in questa estate 2022. Ryanair conferma il suo impegno e la crescita nel mercato italiano, supportando la ripresa del turismo con ulteriori collegamenti internazionali e dando la spinta necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati al Covid. A supporto di queste nuove rotte, abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da €19,99 per viaggiare da marzo a ottobre, che devono essere prenotate entro venerdì 4 marzo. I clienti devono accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle”.

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES: VOLI SOSPESI FINO AL 23 MARZO 2022 – UIA informa: “A causa del perdurare dello stato di emergenza e la conseguente estensione della chiusura dello spazio aereo ucraino per i voli civili, Ukraine International Airlines (UIA) ha esteso il periodo di sospensione dei voli. Questa decisione è stata presa in accordo con il NOTAM ufficiale del Servizio aeronautico statale. Di conseguenza, Ukraine International Airlienes non opererà voli regolari e charter da/per l’Ucraina fino alle 23:59 del 23 marzo 2022, ora di Kiev. Ukraine International Airlines garantisce che mantiene e manterrà costantemente attive le relazioni con il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e il Ministero delle Infrastrutture dell’Ucraina. Data la difficile situazione, la compagnia aerea informa che saranno possibili ritardi forzati e difficoltà di risposta sui canali di servizio istituzionali. Tutti i cittadini ucraini che si trovano all’estero e devono tornare in Ucraina sono invitati a registrarsi sul sito web statale https://friend.mfa.gov.ua/#/. A coloro che si sono registrati verranno fornite informazioni sui voli attualmente operativi per l’Ucraina. Tutti gli aggiornamenti sullo stato dei voli saranno pubblicati sul sito web ufficiale di Ukraine International Airlines (www.flyuia.com). Attualmente, i passeggeri dei voli cancellati possono usufruire del cambio data gratuito. A causa della legge marziale in Ucraina, il rimborso sarà possibile a partire dal 26 marzo 2022. I passeggeri prenotati su voli cancellati saranno informati via e-mail o telefonicamente, attraverso i contatti indicati nella prenotazione. A questo proposito, la compagnia, invita tutti i passeggeri a verificare la correttezza delle informazioni di contatto, indirizzo e-mail e numero di cellulare, fornite in fase di prenotazione. Il team UIA conferma che saranno adottate tutte le misure possibili per garantire la sicurezza dei propri passeggeri”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A FEBBRAIO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di febbraio. A febbraio Ryanair Group ha trasportato 8,7 milioni di passeggeri (febbraio 2021: 0,5 milioni), con un load factor dell’86% (78% a febbraio 2021). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%, a settembre 10,6 milioni con un load factor dell’81%, a ottobre 11,3 milioni con un load factor dell’84%, a novembre 10,2 milioni con un load factor dell’86%, a dicembre 9,5 milioni con un load factor dell’81%, a gennaio 7,0 milioni con un load factor del 79%. Ryanair ha operato oltre 53.660 voli a febbraio. Il traffico a dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 stato influenzato dalle restrizioni per la variante Omicron.

SWISS: NUOVA TAPPA PER “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – A partire da oggi e per i prossimi sei mesi, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi ospiti di First e Business Class sui suoi servizi a lungo raggio in partenza dalla Svizzera una serie di menu speciali sotto il suo premiato programma ‘SWISS Taste of Switzerland’. SWISS Taste of Switzerland è concepito per presentare agli ospiti SWISS l’intera varietà della cucina svizzera, comprese le specialità regionali. Le ultime creazioni stagionali del programma sono state inventate da Patrick Mahler, chef de cuisine due stelle Michelin e 18 punti Gault&Millau presso il raffinato ristorante focus ATELIER del Park Hotel Vitznau nel Canton Lucerna. SWISS offre anche agli ospiti della sua nuova Premium Economy Class un menu di cibi e bevande ispirato alle specialità regionali del Canton Lucerna sui suoi servizi dalla Svizzera.

NUOVO CHIEF TECHINCAL OFFICER PER AUSTRIAN AIRLINES – Michael Larivière (51) è diventato Head of Austrian Technik il 1 marzo 2022. In questa funzione succede a Michael Kaye, che si dedicherà a un nuovo compito all’interno di Lufthansa Group. Michael Larivière ha iniziato la sua carriera nel Gruppo nel 1994 come Aircraft System Engineer at Lufthansa Technik. Nel 1997 è entrato in Lufthansa come Manager Aircraft Specification. Nel 2004 ha ricoperto il ruolo di IFE Program Manager per Lufthansa a Pomona, USA, prima di ricoprire varie posizioni presso Lufthansa Technik in Germania e all’estero dal 2005. Nel 2014 è stato nominato Senior Director Aircraft System Engineering presso Lufthansa Technik, prima di passare a Lufthansa CityLine come Head of Technical Fleet Management nel 2018. “Sono molto lieto di poter accogliere Michael Larivière nel team per questo compito impegnativo. È la persona ideale per guidare Austrian Technik attraverso le sfide attuali, per efficienti engineering and maintenance operation”, ha affermato Francesco Sciortino, Chief Operations Officer di Austrian Airlines.

EMIRATES SI ESPANDE NEGLI EMIRATI CON UN NUOVO RETAIL SALES OFFICE – Emirates ha aperto le porte di un nuovo retail sales office a Fujairah, ampliando ulteriormente la propria presenza negli Emirati del Nord e offrendo maggiore comodità ai clienti che desiderano prenotare il loro prossimo viaggio. Situato nell’Al Ghilaila Building, affacciato sulla Fujairah corniche, il nuovo ufficio è stato inaugurato da alti dirigenti commerciali di Emirates e dnata, nel corso di una cerimonia alla presenza di rappresentanti del governo locale. Negli ultimi tre decenni Emirates ha lavorato in collaborazione con dnata Representation Services come General Sales Agent (GSA) a Fujairah. L’apertura del primo Emirates retail sales office nell’emirato rappresenta un focus sull’espansione per offrire più supporto ai viaggiatori della compagnia aerea. Il nuovo ufficio vendite al dettaglio si estende su 68 metri quadrati e dispone di quattro sportelli di assistenza clienti dedicati alla prenotazione dei voli, all’emissione di biglietti e alle richieste generali dei clienti.

ANA TRA I FONDATORI DI “ACT FOR SKY” – JGC HOLDINGS CORPORATION, REVO International Inc., All Nippon Airways Co., Ltd. e Japan Airlines Co., Ltd. hanno istituito congiuntamente “ACT FOR SKY”, un’organizzazione che opera per commercializzare, promuovere ed espandere l’uso del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) di produzione nazionale. “ACT FOR SKY”, che rappresenta la cooperazione e la collaborazione delle aziende impegnate ad agire per questi obiettivi, mirerà a sensibilizzare i cittadini e le aziende sull’importanza del SAF, della carbon neutrality e del raggiungimento di un’economia circolare. Applicando le competenze nei settori rilevanti, le quattro società fondatrici coordineranno anche l’attività delle altre società associate. La necessità globale di ridurre le emissioni di CO2 ha richiesto all’industria aeronautica di accelerare lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l’uso di SAF. Con l’aumento della domanda globale di SAF, in Giappone è considerata essenziale una fornitura stabile di produzione nazionale. Tuttavia, i SAF di produzione nazionale non sono stati ancora commercializzati e la creazione di una catena di approvvigionamento stabile, dall’approvvigionamento di materie prime alla fornitura di SAF, rimane una questione urgente. Rispetto all’Europa e agli Stati Uniti, dove il SAF è già commercializzato e la sua consapevolezza è relativamente forte, è necessario aumentare la consapevolezza anche in Giappone. Insieme a una varietà di altre parti interessate, ACT FOR SKY promuoverà ed espanderà la produzione nazionale di SAF.

IBERIA: ACCORDO CON LA FEDERAZIONE CALCIO SPAGNOLA – Iberia e la Federcalcio spagnola hanno firmato oggi un accordo in base al quale la compagnia aerea sarà la compagnia aerea ufficiale delle squadre di calcio a 11 maschili e femminili per viaggiare in tutte le competizioni sportive fino al 2026. La firma dell’accordo è avvenuta presso la sede della Federazione, nella Ciudad Deportiva de Las Rozas, tra Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola reale, e Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia. Javier Sánchez-Prieto ha commentato: “Siamo orgogliosi che la Royal Federation si affidi ancora una volta a Iberia per portare le squadre di calcio nei loro viaggi, perché ci rafforza nel nostro ruolo di Embajadores Honorarios de la Marca España”. Tra gli altri, Iberia porterà la squadra di calcio a 11 femminile agli Europei, che si giocheranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. A novembre, la squadra maggiore di calcio a 11 maschile volerà con Iberia in Qatar per giocare la Coppa del Mondo FIFA, che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre.

QANTAS ACCOGLIE LA RIAPERTURA DELL’AUSTRALIA OCCIDENTALE – Qantas informa: “Migliaia di viaggiatori si stanno preparando a partire per l’Australia occidentale, con il confine aperto a tutti i visitatori senza quarantena per la prima volta in quasi due anni. Più di 23.000 passeggeri sono prenotati per viaggiare questa settimana sui voli Qantas e Jetstar da e per Perth. Il QF653 da Sydney a Perth è stato il primo volo domestico ad atterrare alle 00:05, JQ972 da Melbourne a Perth il primo volo Jetstar ad arrivare alle 7:10. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha accolto con favore la riapertura del confine e ha affermato che è tempo che l’Australia vada avanti con fiducia mentre il mondo emerge dal COVID-19. Sono stati aggiunti voli da Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Cairns, Gold Coast, Canberra, Hobart e Darwin. Durante i periodi di blocco, Qantas volava solo tre voli interstatali di ritorno a settimana per Perth. Qantas vola un mix di Boeing 737 e A330 per Perth, con Wi-Fi gratuito a bordo. Qantas è l’unica compagnia aerea che opera aeromobili wide-body sui voli domestici per Perth”.