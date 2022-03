Volotea: nuovi collegamenti internazionali da Torino e Palermo

Volotea annuncia 2 nuovi collegamenti internazionali in partenza dall’Aeroporto di Torino: dal 27 maggio sarà operativa la rotta Torino-Atene e dal 4 luglio sarà attivo il collegamento alla volta di Santorini. Il volo per Atene avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di 12.000 posti in vendita, mentre quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti.

L’annuncio dei 2 nuovi voli per la Grecia testimonia l’impegno della compagnia nell’ampliare il ventaglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo piemontese durante i mesi estivi, che salgono così a 11 (vs. le 8 destinazioni del 2019). Tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Torino avranno la possibilità di organizzare le proprie vacanze in alcune delle località e delle isole più ambite per le ferie estive, grazie a un’offerta di oltre 240mila posti in vendita per la Summer ‘22 (+27% rispetto al periodo aprile-ottobre 2019).

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di 2 nuove rotte internazionali presso l’Aeroporto di Torino. I passeggeri in partenza dallo scalo avranno tante opzioni di viaggio a prezzi economici per decollare verso la Grecia, un paese straordinario adatto a ogni tipo di viaggiatore, grazie a una perfetta combinazione tra classicità e modernità, cultura e relax”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Con i nostri voli, sarà possibile raggiungere in tutta comodità Santorini, tra le più suggestive e conosciute delle isole greche, e Atene che – oltre ai meravigliosi siti archeologici presenti, primo tra tutti il Partenone – rappresenta anche un punto di partenza strategico tanto per le isole che circondano la terraferma quanto per la Grecia Continentale. Con i nostri voli puntiamo a sostenere il rilancio dell’intero settore turistico, così duramente provato dagli ultimi anni di pandemia”.

“Siamo soddisfatti che Volotea abbia deciso di ampliare la propria offerta da Torino. Con l’avvio di questi due nuovi collegamenti cresce l’offerta dei voli disponibili da Torino per la prossima estate”, ha commentato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. “La stagione estiva offrirà infatti il network più ampio di sempre, in termini di destinazioni raggiunte e di frequenze operate. Il rafforzamento dell’offerta sulla Grecia da parte di Volotea rappresenta un valore aggiunto per il nostro scalo, da cui ora saranno accessibili grazie alla compagnia aerea ben 4 destinazioni elleniche di grande richiamo per il segmento turistico: oltre ad Atene e Santorini, sono infatti confermate anche Skiathos e Mykonos”.

Nuova rotta da Palermo

Volotea inoltre annuncia oggi a Palermo l’avvio di un nuovo collegamento internazionale alla volta delle Fiandre francesi: dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare verso Lille, incantevole città d’arte ricchissima di musei, monumenti di grande interesse, teatri e prestigiose Università. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.700 posti in vendita. Con l’annuncio di questa nuova tratta, sale a più di 267.000 il numero dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi.

L’annuncio della rotta rafforza ulteriormente il legame tra Sicilia e Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza, Strasburgo e Deauville (novità 2022 recentemente annunciata).

Il volo Palermo-Lille riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita.

“Abbiamo lanciato la nuova rotta Palermo-Deauville poche settimane fa. Ecco perché annunciare oggi l’avvio di un nuovo collegamento alla volta di Lille ci riempie di grande orgoglio. Il nuovo volo partirà il prossimo 27 maggio e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 6 le rotte attive da Palermo”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “In vista dell’estate 2022, questa nuova rotta amplificherà il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze siciliane: con i nostri voli puntiamo sempre a sostenere e a rafforzare il settore turistico locale, a beneficio di tutta l’economia regionale”.

