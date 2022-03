SWISS sarà la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare Synhelion solar fuel

Swiss International Air Lines (SWISS) e Lufthansa Group hanno concluso una collaborazione strategica con l’ETH Zurich spinoff Synhelion per immettere sul mercato il solar aviation fuel. Ciò renderà SWISS la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare il solar kerosene. “La nostra collaborazione con Synhelion si basa sulla nostra visione condivisa di rendere possibile il carbon-neutral flying nelle normali operazioni di volo attraverso l’uso del solar fuel”, spiega Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Siamo orgogliosi che SWISS sarà la prima compagnia aerea al mondo a volare con solar kerosene. Collaborando con Synhelion, sosteniamo l’innovazione svizzera e perseguiamo e promuoviamo attivamente lo sviluppo, l’introduzione sul mercato e il potenziamento di questa tecnologia altamente promettente per la produzione di combustibili sostenibili”.

“Crediamo in un mondo globalizzato connesso da una mobilità rispettosa del clima”, aggiunge il Philipp Furler, co-fondatore e CEO di Synhelion. “Il nostro next-generation carbon-neutral solar kerosene è un sostituto economicamente ed ecologicamente valido per i combustibili fossili. L’impegno di SWISS e di Lufthansa Group sottolinea il vivo interesse del settore aeronautico per il nostro solar fuel. Non vediamo l’ora che arrivi il giorno in cui il primo aereo SWISS decollerà con il nostro solar kerosene”.

Synhelion ha sviluppato una tecnologia chiave per la produzione di sustainable aviation fuel (SAF) da fonti di energia rinnovabile. La procedura unica utilizza il calore solare concentrato per produrre syngas, che può quindi essere sintetizzato in kerosene utilizzando processi industriali standard. Questo sun-to-liquid fuel chiude il fuel carbon cycle: una volta bruciato, produrrà solo la stessa quantità di CO2 necessaria per la sua fabbricazione. Il nuovo carburante fornisce quindi un importante contributo alla decarbonizzazione efficace del trasporto aereo.

Synhelion costruirà quest’anno il primo impianto al mondo per la produzione industriale di solar fuel a Jülich (Germania). SWISS diventerà il primo cliente per il solar kerosene nel 2023. Nell’ambito della collaborazione ora conclusa, SWISS e Lufthansa Group sosterranno lo sviluppo della commercial fuel production facility pianificata da Synhelion in Spagna.

Il pioniere svizzero Synhelion, SWISS, Edelweiss e Lufthansa Group collaborano dal 2020 per contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica dell’aviazione svizzera attraverso l’uso di solar fuels.

Lufthansa Group e SWISS perseguono e promuovono misure globali per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica da diversi anni e lavorano a stretto contatto con i loro partner per ridurre costantemente l’impatto ambientale delle loro attività commerciali e operative. Nei prossimi anni SWISS aumenterà notevolmente l’uso di sustainable aviation fuels, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi climatici. Tuttavia, vista la limitata disponibilità di biocarburanti, saranno necessarie alternative.

“Ecco perché sosteniamo attivamente lo sviluppo dei solar fuels”, sottolinea Vranckx, CEO di SWISS. “Vogliamo essere pionieri nel loro utilizzo. Quindi il nostro coinvolgimento con Synhelion è un elemento chiave nella nostra strategia di sostenibilità a lungo termine”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)