EASA lancia la European Information Sharing and Cooperation Platform on Conflict Zones

L’European Union Aviation Safety Agency ha lanciato la European Information Sharing and Cooperation Platform on Conflict Zones, un’iniziativa che garantisce che gli Stati membri EASA partecipanti e i loro operatori abbiano facile accesso alle migliori informazioni durante la pianificazione dei voli vicino o sopra aree di conflitto.

Il lancio della piattaforma, sviluppata insieme a Osprey Flight Solutions, è l’ultimo passo operativo nella strategia multi-layer dell’Europa per migliorare la condivisione delle informazioni sulle zone di conflitto. Ciò è stato avviato in risposta al tragico abbattimento del volo MH17 nell’Ucraina orientale nel luglio 2014 e al suo slancio, rafforzato dalla perdita dell’UA752, abbattuto su Teheran nel gennaio 2020.

Lo scopo della Piattaforma è consentire ai suoi membri di effettuare valutazioni del rischio e prendere decisioni sulla base di dati affidabili e aggiornati. Inoltre, lo scambio di informazioni tra esperti dovrebbe accrescere la fiducia di coloro che prendono decisioni in merito all’operazione di voli nelle zone di conflitto. L’EASA garantirà che la piattaforma rimanga un ambiente affidabile e modererà anche il contenuto e le discussioni.

“Le zone di conflitto sono per loro natura imprevedibili”, ha affermato Luc Tytgat, EASA’s Director for Strategy and Safety Management. “Ciò significa che gli operatori hanno bisogno delle migliori informazioni disponibili in tempo per effettuare le loro valutazioni del rischio. L’EASA è fiduciosa che la condivisione continua, dinamica e completa delle informazioni attraverso questa piattaforma aumenterà la consapevolezza della situazione e migliorerà la sicurezza e la protezione del volo. Siamo entusiasti di lanciare questa piattaforma, che per ampiezza e obiettivi è una prima mondiale”.

Il lancio segue un periodo di prova di nove mesi nel 2021, durante il quale gli Stati membri e gli operatori europei hanno potuto acquisire esperienza con la piattaforma e anche fornire feedback per miglioramenti nella versione finale. La tempistica del lancio non ha alcun collegamento diretto con l’attuale crisi ucraina.

Il CEO di Osprey, Andrew Nicholson, ha commentato: “Osprey è lieta di collaborare con EASA su questo progetto, uno sviluppo che si allinea completamente con la nostra visione per consentire operazioni più sicure per tutti coloro che viaggiano in aereo. È stato, e continua ad essere, un piacere sostenerli in questo sforzo”.

L’accesso alla piattaforma è concesso dall’EASA solo agli organismi autorizzati. La piattaforma è interamente finanziata dall’EASA, il che significa che è resa disponibile gratuitamente alle parti interessate ammissibili.

(Ufficio Stampa EASA)