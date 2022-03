IATA pubblica le 2021 Airline Safety Performance

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i 2021 safety performance data per la commercial airline industry, mostrando un forte miglioramento in diverse aree rispetto sia al 2020 che al quinquennio 2017-2021. I punti salienti includono:

– Riduzioni del numero totale di incidenti, dell’all-accident rate e dei decessi.

– I membri IATA e le compagnie aeree nel registro IATA Operational Safety Audit (IOSA) (che include tutti i membri IATA) hanno subito zero incidenti mortali l’anno scorso.

– Nessun runway/taxiway excursion accidents, per la prima volta in almeno 15 anni.

“La sicurezza è sempre la nostra massima priorità. La forte riduzione del numero di voli dell’anno scorso rispetto alla media di 5 anni ha amplificato l’impatto di ogni incidente quando si calcolano i rates. Tuttavia, di fronte a numerose sfide operative nel 2021, il settore è migliorato in diversi parametri di sicurezza chiave. Allo stesso tempo, è chiaro che abbiamo molto lavoro davanti a noi per portare tutte le regioni e i tipi di operazioni a livelli globali di safety performance”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“L’aumento complessivo del fatality risk nel 2021 a 0,23 è dovuto all’aumento dei fatal turboprop accidents. L’anno scorso si è verificato un fatal accident che ha coinvolto jet aircraft e il jet fatality risk nel 2021 è stato di 0,04 per milione di settori, un miglioramento rispetto alla media quinquennale di 0,06.

L’overall fatality risk di 0,23 significa che in media una persona dovrebbe prendere un volo ogni giorno per 10.078 anni per essere coinvolta in un incidente con almeno un decesso”, afferma IATA.

IOSA è lo standard industriale globale per gli airline operational safety audits e un requisito per l’adesione a IATA. Viene utilizzato da numerose autorità nei loro programmi di sicurezza regolamentari.

– 403 compagnie aeree sono nel registro IOSA, inclusi 115 membri non IATA.

– L’all-accident rate per le compagnie aeree iscritte al registro IOSA nel 2021 era più di sei volte migliore rispetto a quello delle compagnie aeree non IOSA (0,45 contro 2,86).

– La media 2017-2021 delle compagnie aeree IOSA rispetto alle compagnie aeree non IOSA è stata quasi tre volte superiore (0,81 contro 2,37). Tutte le compagnie aeree membri IATA sono tenute a mantenere la loro registrazione IOSA.

“Il contributo di IOSA al miglioramento della sicurezza è stato dimostrato negli eccellenti risultati delle compagnie aeree nel registro, indipendentemente dalla regione di operatività. Continueremo a far evolvere IOSA per supportare performance di sicurezza del settore ancora migliori”, ha affermato Walsh.

“Il global average jet hull loss rate è leggermente diminuito nel 2021 rispetto alla media quinquennale (2017-2021). Cinque regioni hanno registrato miglioramenti o nessun peggioramento rispetto alla media quinquennale.

Cinque regioni hanno mostrato un miglioramento o nessun deterioramento del turboprop hull loss rate nel 2021 rispetto alla media di 5 anni. Le uniche regioni a registrare aumenti rispetto alla media quinquennale sono state la CSI e l’Africa.

Sebbene i settori volati da turboprop rappresentassero solo il 10,99% del totale dei settori, gli incidenti che coinvolgono aeromobili turboprop hanno rappresentato il 50% di tutti gli incidenti, l’86% dei fatal accidents e il 49% dei decessi nel 2021”, prosegue IATA.

“Le turboprop operations saranno un’area di interesse per identificare modi e mezzi per ridurre il numero di incidenti relativi a determinati tipi di aeromobili”, ha affermato Walsh.

“Le compagnie aeree con sede nella regione CSI non hanno subito incidenti mortali con jet nel 2021 per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, ci sono stati quattro incidenti con turboprop. Tre di questi hanno provocato 41 vittime, rappresentando più di un terzo delle vittime del 2021. Nessuna delle compagnie aeree coinvolte era nel registro IOSA.

Le compagnie aeree con sede nell’Africa subsahariana hanno subito quattro incidenti nel 2021, tutti con aerei turboprop, tre dei quali hanno provocato 18 vittime. Nessuno degli operatori era nel registro IOSA. Non ci sono stati jet hull loss accidents nel 2021 o nel 2020.

La priorità per l’Africa è l’attuazione delle International Civil Aviation Organization (ICAO) safety-related standards and recommended practices (SARPS). Alla fine del 2021, circa 28 paesi africani (61% del totale) disponevano di un’attuazione della SARPS pari o superiore al 60%. Inoltre, per affrontare gli eventi ripetuti sarà importante un approccio multi-stakeholder mirato a stati specifici”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)