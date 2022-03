Lufthansa Group: Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines riducono le perdite nel 2021

Swiss International Air Lines

Le ripercussioni della pandemia hanno depresso i risultati annuali di Swiss International Air Lines (SWISS) per l’esercizio 2021. Nonostante ciò, SWISS è riuscita a ridurre notevolmente la perdita d’esercizio rispetto al livello dell’anno precedente, grazie alla trasformazione avviata e a misure di riduzione dei costi globali. L’azienda ha anche beneficiato di una maggiore produzione (soprattutto nei mesi estivi) e ha continuato a sostenere una domanda molto forte per i suoi servizi cargo. L’operating loss di CHF -427,7 milioni è stata di circa un terzo inferiore rispetto all’anno precedente (2020: CHF -653,8 milioni). Il fatturato totale per il 2021 è stato di CHF 2,10 miliardi, con un miglioramento del 13,7% su base annua (2020: CHF 1,85 miliardi), ma comunque inferiore alla metà del livello pre-crisi del 2019.

Come previsto, gli utili positivi registrati per il terzo trimestre 2021 non hanno potuto essere sostenuti per il quarto trimestre stagionalmente più debole. Tuttavia, SWISS è riuscita a migliorare notevolmente il risultato operativo del quarto trimestre dell’anno precedente, con i CHF -36,3 milioni raggiunti, che rappresentano un miglioramento anno su anno di oltre 200 milioni di CHF (Q4 2020: CHF -239,1 milioni). Anche i ricavi del quarto trimestre sono stati notevolmente aumentati: i CHF 734,6 milioni generati sono stati più del doppio del risultato dell’anno precedente (Q4 2020: CHF 310,9 milioni).

“Con la trasformazione che abbiamo intrapreso con successo nel 2021, siamo ben attrezzati per mantenere il successo nei nostri mercati”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Ora dobbiamo continuare la nostra trasformazione, concentrandoci in particolare quest’anno sull’aumento delle nostre capacità fino all’80% dei livelli del 2019 e sull’aumento della stabilità dei nostri programmi”.

SWISS ha trasportato poco meno di sei milioni di passeggeri nel 2021, il 22,6% in più rispetto all’anno precedente. Sono stati effettuati in totale 56.372 voli, con un aumento del 17,3% rispetto al 2020. SWISS ha offerto il 22,7% in più di capacità a livello di sistema nel 2021 in termini di ASK, mentre il volume totale del traffico in RPK è aumentato del 15,2% nello stesso periodo. Il load factor è stato del 54,4%, 3,6 punti percentuali al di sotto del livello dell’anno precedente.

Per rispondere ai cambiamenti strutturali del mercato provocati dalla pandemia di coronavirus, nel corso del 2021 SWISS ha lanciato un vasto programma di trasformazione denominato “reach”. Il programma prevede una riduzione del 15% delle dimensioni della flotta. Ha anche comportato un ridimensionamento pianificato della forza lavoro di SWISS attraverso l’eliminazione di circa 1.700 posti di lavoro a tempo pieno entro la fine del 2021, due terzi dei quali sono stati raggiunti grazie ad azioni volontarie e al naturale avvicendamento del personale. Gli investimenti nel prodotto SWISS, come la consegna e l’ingresso in servizio dell’Airbus A320neo e l’introduzione della nuova SWISS Premium Economy Class, sono ulteriori pilastri chiave del programma di trasformazione, così come una serie di progetti innovativi sul fronte della sostenibilità.

Austrian Airlines

Nel 2021, ondate di aperture e chiusure e l’emergere di nuove varianti hanno causato un altro anno di crisi nel settore dell’aviazione. Austrian Airlines ha chiuso l’ultimo anno con una perdita di -264 milioni di euro (Adjusted EBIT), +17% rispetto al 2020 (-319 milioni di euro), ma comunque uno sviluppo negativo rispetto al 2019 (Adjusted EBIT: 19 milioni di euro). Anche se il numero di passeggeri (5,0 milioni) ha avuto un andamento stagionale molto positivo lo scorso anno (+61%, 2020: 3,1 milioni), rappresentano solo circa un terzo del numero di passeggeri rispetto al 2019 (14,7 milioni) a causa di numerose restrizioni di viaggio e rinnovati lockdown.

“Blocchi, restrizioni di viaggio e nuove varianti di virus si riflettono nei nostri risultati annuali: dobbiamo chiudere il 2021 con un altro meno”, afferma il CCO di Austrian Airlines, Michael Trestl. “Tuttavia, oltre 500.000 prenotazioni in 14 giorni sono un record e dimostra che le persone vogliono viaggiare di nuovo”.

Nel 2021 i ricavi di Austrian Airlines sono aumentati del 62% a 743 milioni di euro (2020: 460 milioni di euro, 2019: 2,108 miliardi di euro). I ricavi operativi totali sono aumentati del 15% a 774 milioni di euro (2020: 672 milioni di euro, inclusi 150 milioni di euro di aiuti di emergenza, 2019: 2,181 miliardi di euro). Nello stesso periodo, le spese operative totali sono aumentate del 5% a 1,038 miliardi di euro (2020: 991 milioni di euro, 2019: 2,164 miliardi di euro).

Nonostante la minore produzione, la liquidità della compagnia rimane ben al di sopra dei piani. Al 31 dicembre 2021, Austrian Airlines aveva 5.793 dipendenti, con una diminuzione di circa 650 dipendenti o del 10% rispetto al 2020 e una diminuzione di circa 1.196 dipendenti o del 17% rispetto al 2019.

Le entrate di Austrian Airlines nella seconda metà dell’anno hanno rappresentato circa tre quarti delle entrate annue totali nel 2021. Con un adjusted result di 2 milioni di euro, il vettore è tornato in nero nel terzo trimestre dell’anno, caratterizzato da un forte picco estivo. Grazie al buon periodo natalizio, le entrate di Austrian Airlines sono aumentate del 446% a 251 milioni di euro nel quarto trimestre 2021 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (Q4 2020: 46 milioni di euro). Con la restituzione del prestito per un totale di 60 milioni di euro, Austrian Airlines sta adempiendo alla propria responsabilità nei confronti dei contribuenti austriaci: nel 2021 la compagnia aerea ha rimborsato un quinto del prestito bancario garantito dallo Stato di 300 milioni di euro.

Brussels Airlines

Dopo la fase di ristrutturazione del piano Reboot Plus e le numerose modifiche intraprese, nel novembre 2021 Brussels Airlines ha presentato un nuovo branding per rafforzare la propria identità belga e segnare un nuovo inizio dopo la crisi del coronavirus.

Complessivamente, la capacità per l’intero anno è stata del 62% superiore rispetto al 2020 e Brussels Airlines ha operato il 39% in più di voli, accogliendo 3,5 milioni di passeggeri (+47%). Il load factor è stato di 1,1 punti percentuali inferiore rispetto al livello dell’anno precedente, al 67,2% (anno precedente: 68,3%).

I ricavi sono aumentati del 35% a 560 milioni di euro (anno precedente: 414 milioni di euro). L’operating income è aumentato del 31% a 599 milioni di euro (anno precedente: 456 milioni di euro. Le misure di risparmio sui costi Reboot Plus e la rigida disciplina dei costi hanno limitato l’aumento dei costi operativi. Con 788 milioni di euro, sono aumentati solo del 5% rispetto all’anno precedente.

Nell’anno finanziario 2021, l’Adjusted EBIT di Brussels Airlines è stato di –189 milioni di euro (anno precedente: –293 milioni di euro). L’Adjusted EBIT margin è stato del –33,8% (anno precedente: –70,8%). L’EBIT è stato di –189 milioni di euro (anno precedente: –332 milioni di euro). Il valore dell’anno precedente era stato penalizzato da svalutazioni della flotta per complessivi 33 milioni di euro.

Brussels Airlines ha intensificato il suo programma di ristrutturazione in risposta alla pandemia. “Reboot Plus”. Due Airbus A330 hanno lasciato la flotta a lungo raggio e otto aeromobili della famiglia A320 sono stati rimossi dalle flotte a corto e medio raggio. Il numero dei dipendenti è stato ridotto di oltre il 20% rispetto al livello pre-pandemia. Da gennaio 2021 sono in vigore nuovi contratti collettivi di lavoro con tutti i gruppi di dipendenti di Brussels Airlines per consentire costi del personale competitivi. Nel 2021 il piano di trasformazione è entrato in una nuova fase, quella del miglioramento e degli investimenti in tecnologie e semplificazione, per guadagnare efficienza.

“Quest’anno ci siamo concentrati sulla seconda fase di Reboot Plus, la fase di miglioramento. Abbiamo costruito la New Brussels Airlines. Voglio ringraziare tutti i dipendenti di Brussels Airlines per i risultati raggiunti lo scorso anno. Insieme stiamo costruendo un futuro radioso per la nostra compagnia”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

Brussels Airlines aumenterà gradualmente la sua capacità per raggiungere l’80% dei livelli del 2019 entro luglio. Per l’intero anno, la compagnia aerea prevede di operare il 74% dei livelli di capacità del 2019.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)