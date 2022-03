Boeing e Etihad Airways migliorano l’efficienza della flotta 787

Boeing è stata selezionata per fornire a Etihad Airways la soluzione digitale Jeppesen FliteDeck Advisor per la flotta 787 Dreamliner del vettore, per ottimizzare l’efficienza operativa e ridurre il consumo di carburante.

Etihad ha già riscontrato vantaggi dall’uso di FliteDeck Advisor. Durante una prova su molti dei suoi 787 Dreamliner, la compagnia aerea ha scoperto che la soluzione digitale ha consentito un cruise fuel savings dell’1,4%, risparmiando in media 350 chilogrammi di carburante e 1.100 chilogrammi di CO2 per volo.

“Siamo stati molto soddisfatti del risparmio di carburante e dei costi che abbiamo ottenuto con FliteDeck Advisor”, ha affermato Sulaiman Yaqoobi, vice president of Flight Operations, Etihad Airways. “FliteDeck Advisor è stato testato nell’ambito del programma Etihad Greenliner ed è fantastico vederlo ora distribuito nella flotta 787, aiutando Etihad a ottenere guadagni di efficienza e ridurre le emissioni di CO2”.

Dal 2019 Boeing ed Etihad hanno collaborato agli sforzi di sostenibilità incentrati sulla flotta 787 Dreamliner della compagnia aerea, inclusa la partecipazione di Etihad al programma ecoDemonstrator di Boeing, dove è stata inizialmente testata la soluzione FliteDeck Advisor. Nel 2021 le due società hanno rinnovato e ampliato la loro alleanza per la sostenibilità, per concentrarsi sul miglioramento dell’efficienza della navigazione e delle operazioni di volo, su airframe technologies and sustainable practices.

Jeppesen FliteDeck Advisor analizza le metriche delle performance specifiche dell’aeroplano per tutti gli aeromobili Boeing, comprese le modifiche nel tempo con l’età dell’aeromobile e le azioni di manutenzione. Lo strumento consente agli equipaggi di volo di apportare piccole modifiche in tempo reale alla rotta, all’altitudine e alla velocità per ottimizzare il consumo e ridurre al minimo l’impronta di carbonio di ogni volo.

“Etihad è stato un partner straordinario nel progresso delle tecnologie aeronautiche sostenibili e siamo entusiasti di continuare a fornire loro soluzioni che li aiutino a decarbonizzare la loro flotta raggiungendo i loro obiettivi commerciali”, ha affermato Duane Wehking, vice president of Digital Aviation Solutions at Boeing Global Services.

Boeing fornisce diverse altre soluzioni e servizi digitali alla flotta 787 di Etihad, tra cui Jeppesen FliteDeck Pro, Jeppesen Crew Rostering e Boeing Wind Updates, che forniscono crew scheduling, charting, navigation and flight efficiency capabilities.

“Con 39 Boeing Dreamliner attualmente operativi, Etihad è il più grande operatore in Medio Oriente del 787, una famiglia di aeroplani progettati con un’efficienza superiore che consente alle compagnie aeree di aprire con profitto nuove rotte per far volare le persone direttamente a destinazione con comfort eccezionale.

La strategia di Boeing per decarbonizzare l’aerospazio si concentra su quattro aree chiave, che abbracciano il rinnovo della flotta, l’efficienza operativa, le energie rinnovabili e la tecnologia avanzata. Nell’ambito della strategia di efficienza operativa, Boeing Global Services offre un portafoglio di servizi che include strumenti di analisi dei dati per aiutare i clienti a scoprire miglioramenti dell’efficienza che riducono il consumo di carburante”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Etihad Airways)