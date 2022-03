News Brevi – 04.03.2022

EASYJET LANCIA UNA RACCOLTA A BORDO A SOSTEGNO DELLA RISPOSTA UMANITARIA DELL’UNICEF IN UCRAINA – easyJet ha annunciato che sta lanciando un appello a bordo a sostegno del suo partner di beneficenza UNICEF, per aiutare i bambini e le loro famiglie colpiti dal conflitto in corso in Ucraina. Da domani, circa 1,5 milioni di clienti easyJet che volano in 35 paesi avranno l’opportunità di donare a bordo e sostenere la raccolta, che aiuterà l’UNICEF a soddisfare i bisogni urgenti dei bambini e delle famiglie colpite da questa crisi. L’UNICEF sta intensificando la sua risposta per fornire l’accesso ai servizi di base, tra cui acqua pulita e forniture igienico-sanitarie, assistenza sanitaria, istruzione e apprendimento, salute mentale e supporto psicosociale, assistenza di emergenza. L’organizzazione sta inoltre trasportando rifornimenti di acqua potabile nelle aree colpite dal conflitto e predisponendo forniture sanitarie, igieniche e educative di emergenza il più vicino possibile alle famiglie vicino alla linea di contatto. Tina Milton, Director of Cabin Services at easyJet, ha dichiarato: “In questo momento preoccupante, i nostri pensieri e quelli di tanti nostri clienti sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dal conflitto in Ucraina. Il nostro partner UNICEF è in prima linea nella risposta umanitaria in Ucraina, con team che lavorano 24 ore su 24 per fornire supporto urgente a coloro che sono stati colpiti. Ho sentito molti membri dei nostri equipaggi in tutta Europa che hanno voluto aiutare questi sforzi e quindi sono lieto che ora stiamo lanciando la nostra onboard collection. Attraverso la nostra raccolta a bordo, i clienti potranno donare all’UNICEF, aiutando a continuare il lavoro vitale che svolgono. Vorremmo anche ringraziare in anticipo i nostri clienti per le donazioni e per la loro generosità”.

NORWEGIAN: IL TRAFFICO A FEBBRAIO 2022 – I dati sul traffico di Norwegian per febbraio mostrano che il numero di passeggeri è rimasto stabile nel secondo mese dell’anno. 640.000 passeggeri hanno volato con la compagnia e il load factor è stato superiore all’81%. A febbraio, la vendita dei biglietti ha raggiunto il livello più alto dallo scoppio della pandemia nel marzo 2020. A febbraio, la Norvegia e molti paesi europei hanno rimosso le regole di ingresso e altre misure e restrizioni associate alla pandemia. “Febbraio è tradizionalmente un mese con una domanda di viaggi inferiore, tuttavia, le cifre sono rimaste paragonabili al mese di gennaio. Siamo particolarmente lieti che i nostri aerei abbiano avuto un load factor superiore all’81%. Quando le restrizioni di viaggio sono state revocate, abbiamo immediatamente notato un aumento della domanda di voli. Quest’anno avremo un programma estivo completo per soddisfare questa domanda”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 643.089 passeggeri a febbraio, rispetto ai 61.374 di febbraio 2021. Il load factor è stato dell’81,3%. A febbraio Norwegian aveva operativi una media di 44 aeromobili e il 99,8% degli scheduled flights è stato operato. La puntualità è stata dell’87,8%. Durante il programma estivo sono previste 280 rotte verso 38 destinazioni e Norwegian avrà operativi circa 70 aeromobili. La compagnia ha notato un’evoluzione molto positiva delle prenotazioni future nell’ultimo periodo e segue da vicino la situazione incerta in Europa, le turbolenze sui mercati finanziari e la variazione dei prezzi del petrolio.

BOEING A SOSTEGNO DELLA RISPOSTA UMANITARIA IN UCRAINA – Boeing ha annunciato un pacchetto di assistenza di emergenza da 2 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di risposta umanitaria in Ucraina. Il pacchetto di assistenza sarà diretto alle organizzazioni che lavorano per portare cibo, acqua, vestiti, medicine e riparo agli sfollati ucraini, compresi quelli che cercano rifugio nei paesi vicini. Inoltre, Boeing abbinerà tutti i contributi dei dipendenti qualificati effettuati a sostegno degli aiuti umanitari ucraini attraverso il charitable matching program dell’azienda. “Il conflitto in corso in Ucraina sta portando a una significativa emergenza umanitaria e Boeing agirà per sostenere il popolo ucraino”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati catapultati nel mezzo di questa crisi. Mentre lavoriamo per garantire la sicurezza dei dipendenti Boeing nella regione, la nostra speranza è che questo pacchetto di assistenza aiuti a fornire un supporto tanto necessario a coloro che sono sfollati e sofferenti”.

UNITED INRODUCE IL BAG DROP SHORTCUT – United introduce il bag drop shortcut, un nuovo modo semplice per i clienti di saltare la fila, controllare il bagaglio in un minuto o meno in media e prendere il volo. Secondo recenti sondaggi tra i clienti, il processo di controllo del bagaglio può essere una delle parti più stressanti e dispendiose in termini di tempo dell’esperienza di viaggio e United è la prima compagnia aerea a semplificare il processo in questo modo. Questo servizio gratuito è ora disponibile in tutti gli hub statunitensi United a Chicago, New York/Newark, Washington DC, Houston, Denver, Los Angeles e San Francisco. La compagnia aerea prevede di espandere il servizio in nuovi aeroporti. “I nostri dati iniziali sui clienti dimostrano che questo processo gratuito e semplice consente ai nostri clienti di risparmiare tempo ed energia mentre si preparano per il volo”, ha affermato Toby Enqvist, chief customer officer di United. “Siamo entusiasti di essere i primi a offrire questo servizio a tutti i clienti che effettuano il check-in sulla nostra pluripremiata app mobile”. Testato originariamente a New York/Newark nell’agosto 2021, il bag drop shortcut è stato immediatamente apprezzato dai clienti. In meno di sei mesi è passato da un servizio proof-of-concept a un servizio completamente funzionante in tutti e sette gli hub United. Creando un’area dedicata a coloro che devono solo depositare i bagagli, United è in grado di ridurre i tempi di attesa per tutti i clienti, aumentando notevolmente i punteggi di soddisfazione della compagnia aerea.

FLYDUBAI ATTERRA AD ALULA – flydubai, compagnia aerea con base a Dubai, ha celebrato il primo volo inaugurale per AlUla il 2 marzo. Il volo è atterrato all’AlUla International Airport (ULH), dando il via al collegamento bisettimanale. A bordo del volo era presente una delegazione guidata da Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, membri della Royal Commission for AlUla e una rappresentanza della stampa UAE. All’arrivo, la delegazione è stata accolta da una reception di benvenuto alla quale è seguita una conferenza stampa. Nel corso della conferenza Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha commentato: “Siamo lieti di vedere il primo volo flydubai atterrare oggi ad AlUla e vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare le autorità e la Royal Commission for AlUla per il loro sostegno. L’inaugurazione delle operazioni di volo verso AlUla riflette il nostro impegno a rafforzare i legami culturali, commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita e ad aprire nuovi mercati a più passeggeri”. I voli per AlUla sono operati due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato, dal Terminal 2 di Dubai International (DXB) verso AlUla International Airport (ULH).

BOEING PRESENTA I SUOI PRODOTTI A DEFEXPO 2022 – Boeing presenterà la sua gamma di capacità di difesa avanzate per l’India a DefExpo 2022, tra cui F/A-18 Super Hornet Block III, F-15EX, P-8I, AH- 64E Apache e CH-47F Chinook. Boeing delineerà anche i suoi investimenti in infrastrutture di servizi, costruzione di capacità locali, formazione della forza lavoro e partnership in India che mirano a garantire che le forze armate indiane siano sempre pronte per la missione e gestiscano le proprie risorse in condizioni ottimali. “L’India è in prima linea e al centro di opportunità significative per Boeing con il nostro comprovato portafoglio di prodotti e servizi, che offre capacità operative impareggiabili alle forze di difesa indiane nell’intero spettro delle missioni e attraverso il loro ciclo di vita dei prodotti”, ha affermato Salil Gupte, presidente di Boeing India. “Siamo fiduciosi del potenziale di crescita a lungo termine del settore della difesa indiano e ci impegniamo a sostenere e consentire il suo progresso”. Durante DefExpo, Boeing presenterà le capacità multiruolo avanzate dell’F/A-18 Super Hornet Block III come la scelta migliore per soddisfare i fighter jet requirement della Marina indiana. L’India opera già 11 C-17, 22 AH-64 Apache (con altri sei in ordine), 15 CH-47 Chinook, 12 P-8I.

PRATT & WHITNEY SVILUPPA ADVANCED ENGINE IN COLLABORAZIONE CON AFRL – L’US Air Force Research Laboratory (AFRL) ha assegnato a Pratt & Whitney un contratto per un ground test demonstration program per una nuova architettura che utilizza un rotating engine detonation concept, eseguito congiuntamente da Pratt & Whitney, Raytheon Missiles & Defense e Raytheon Technologies Research Center. “GATORWORKS di Pratt & Whitney è stata in grado di completare lo sviluppo iniziale del concetto molto prima del previsto e continueremo a sfruttare le nostre capacità digitali e agili per accelerare i progressi in questo programma”, ha affermato Dave Stagney, director of GATORWORKS”. “AFRL è entusiasta di lavorare con Pratt & Whitney per far progredire questa nuova architettura di propulsione rilevante per il settore militare. Pratt & Whitney ha compiuto notevoli progressi nello sviluppo di questo concetto fino ad oggi e non vediamo l’ora di dimostrare con successo questa importante tecnologia”, ha affermato Michael Gregg, Director, Aerospace Directorate, AFRL. Il motore è stato progettato per volare a Mach più elevati, il che consentirà e amplierà i progetti e le applicazioni dei veicoli futuri e sarà un elemento chiave dell’high-speed engine portfolio di Pratt & Whitney per soddisfare le future esigenze dei clienti.