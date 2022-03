Boeing: ulteriore ordine per gli elicotteri MH-47G Block II Chinook

Boeing estende la sua partnership con l’US Army Special Operations Aviation Command (USASOAC) con un ordine per altri sei elicotteri MH-47G Block II Chinook. Il contratto, del valore di 195 milioni di dollari, porta a 36 il numero totale di aeromobili MH-47G Block II sotto contratto con l’USASOAC.

L’MH-47G Block II Chinook aggiornato presenta una struttura migliorata e iniziative di riduzione del peso che aumentano le performance e l’efficienza del velivolo, consentendo maggiori sollevamento e range.

“Stiamo rispondendo alla richiesta dell’USASOAC di modernizzare la sua flotta di heavy-lift helicopters”, afferma Andy Builta vice president, Cargo programs and H-47 program manager. “Con questo aggiornamento, i nuovi progressi tecnologici consentono al collaudato Chinook di soddisfare le minacce in evoluzione e i requisiti di missione in continua evoluzione”.

Boeing ha consegnato fino ad oggi cinque velivoli MH-47G Block II. Le consegne del nuovo ordine dovrebbero iniziare nel 2024, con la produzione che avrà luogo principalmente presso il sito Boeing di Filadelfia.

Il programma H-47 Chinook supporta più di 20.000 posti di lavoro e 360 fornitori in 40 stati ed è utilizzato dall’esercito degli Stati Uniti e da 19 paesi in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Boeing)