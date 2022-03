Qatar Airways rafforza la sua presenza in Africa

Qatar Airways ha rafforzato la sua presenza in Nigeria con il lancio di quattro voli settimanali per Kano (KAN) il 2 marzo 2022 e tre voli settimanali per Port Harcourt (PHC) il 3 marzo 2022, entrambi operanti attraverso la capitale nigeriana, Abuja. Per celebrare questo traguardo, il nuovo servizio è stato inaugurato dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo è un momento decisivo per Qatar Airways, con la Nigeria che sta diventando il nostro mercato più connesso in Africa con il lancio dei nostri nuovi servizi per Kano e Port Harcourt. Vediamo enormi opportunità nella regione e queste nuove rotte sono un importante catalizzatore per aumentare ulteriormente il commercio nel paese. La nostra presenza in Nigeria copre ora quattro mercati chiave ed è una vera affermazione del nostro sostegno al Paese. Qatar Airways è rimasta ferma nel suo impegno per l’Africa durante la pandemia, operando in modo continuo e affidabile in Nigeria. Da allora abbiamo aumentato le frequenze e ampliato considerevolmente la nostra rete, migliorando la connettività da e verso il continente e offrendo ai viaggiatori più scelta e convenienza”.

In Nigeria, la compagnia aerea offre voli giornalieri doppi per Lagos e ora opera servizi giornalieri per Abuja. Le due nuove rotte, Kano e Port Harcourt, portano il numero di voli operati da Qatar Airways tra l’Africa e Doha a 188 voli settimanali che servono 28 destinazioni in tutto il continente.

Qatar Airways continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre modifiche illimitate a date e destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)