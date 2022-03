Il Ministro Bonetti visita la Torre di Controllo di Roma Fiumicino

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha visitato la Torre di Controllo ENAV dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Opera di Riccardo Morandi, uno degli ingegneri più famosi del ‘900, e già riconosciuta di valore storico dal Ministero dei Beni Culturali, la Torre di controllo, alta 54 metri, è diventata uno dei simboli del Leonardo da Vinci fin dall’inaugurazione nel 1960.

La Ministra, accolta da una delegazione di ENAV guidata dalla Presidente Francesca Isgrò e dall’Amministratore Delegato Paolo Simioni, ha potuto osservare le tecnologie a servizio della sicurezza dei viaggiatori e come i Controllori del traffico aereo di ENAV gestiscono i voli sul principale scalo italiano.