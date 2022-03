Emirates, l’8 Marzo e l’esempio di Bayan Al Turabi

Anche Emirates partecipa alle celebrazioni per l’International Women’s day, e lo fa attraverso la storia di Bayan Al Turabi, la prima pilota cadetta diplomata alla Emirates Flight Training Academy: una storia che celebra le donne nell’aviazione e sottolinea l’importanza di avere modelli femminili d’eccellenza.

Il percorso di Bayan come cadetta alla Emirates Flight Training Academy è una vicenda di determinazione e successo e il compimento del motto “un sogno che diventa realtà”.

Nel video seguente Bayan condivide la sua storia personale e attribuisce alla sorella (anche lei un pilota certificato) il merito di averle dato la fiducia di intraprendere una carriera nell’aviazione. Crescendo nel Bahrein, Bayan ha vissuto in una casa situata tra l’aeroporto e il mare ed è proprio lì che è iniziata la sua storia d’amore con i viaggi e l’aviazione. La sua famiglia ha incoraggiato lei e i fratelli a puntare in alto e a raggiungere qualsiasi obiettivo, dicendo loro che nulla è impossibile.