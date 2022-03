Ordine statunitense per 10 H135 di Airbus

STAT MedEvac, operatore Airbus della Pennsylvania, si è impegnato a ordinare 10 nuovi elicotteri H135 nell’ambito di un’iniziativa di rinnovo della flotta per le sue operazioni di medicina aerea. La flotta totale di Airbus di STAT, un mix di aeromobili della famiglia H135 e H145, opera su 18 basi.

STAT MedEvac ha pilotato elicotteri Airbus dall’inizio delle operazioni nel 1985 e ha una lunga storia con la famiglia H135: è stato il primo programma di aeroambulanza in Nord America a far funzionare l’EC135 nel 1997, il primo programma IFR a pilota singolo con un EC135 negli Stati Uniti Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), il cliente di lancio dell’ultima variante H135 in Nord America e il cliente di lancio della versione equipaggiata con Helionix nel 2019. Il fornitore di trasporti per terapia intensiva con sede in Pennsylvania è il braccio clinico del Center for Emergency Medicine della Pennsylvania occidentale ed è anche il più grande sistema di trasporto medico senza scopo di lucro monomarca negli Stati Uniti orientali.

Utilizziamo prodotti Airbus da quando abbiamo iniziato le nostre operazioni e non avremmo potuto di operare in nessun altro modo. Tornando al primo EC135 nordamericano, siamo stati un operatore chiave dell’H135 durante i suoi aggiornamenti ed evoluzioni e l’H135 ha continuamente soddisfatto i nostri requisiti di missione, aiutandoci a fornire assistenza di alta qualità nel modo più sicuro ed efficiente possibile. Non vediamo l’ora di rinnovare la nostra flotta con questi 10 nuovi aeromobili e ringraziamo Airbus per essere stato un partner così fantastico e di supporto in tutti questi anni Jim Houser, CEO di STAT Medevac