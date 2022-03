Presentato AirJapan, vettore per rotte internazionali di medio raggio

ANA HOLDINGS e Air Japan Co., Ltd hanno presentato “AirJapan“, una nuova compagnia aerea per le rotte internazionali di medio raggio.

Nell’autunno 2020 il gruppo ANA aveva annunciato il lancio di un nuovo vettore, come parte della trasformazione del suo modello di business, per perseguire una crescita sostenibile e per rispondere rapidamente alle diverse preferenze dei passeggeri. Ora il nome del brand, il logo e livrea dell’aeromobile sono stati finalizzati e sono in corso i preparativi per il lancio della compagnia, previsto nella seconda metà del FY2023 (aprile 2023-marzo 2024). Le rotte e le date del primo volo sono ancora in fase di valutazione: ANA sta infatti monitorando attentamente le tendenze nella ripresa della domanda di voli internazionali.

Siamo entusiasti di poter iniziare a presentare AirJapan, il suo servizio personalizzabile e la confortevole esperienza in cabina che offrirà ai passeggeri. Concentrandosi sulle rotte internazionali di medio raggio, il gruppo ANA sarà meglio organizzato per soddisfare le tendenze emergenti per i viaggi internazionali, ad una tariffa competitiva. Siamo orgogliosi di far parte di un team che lavora per accrescere le possibilità di scelta dei viaggiatori, confermando anche lo stesso impegno per la qualità e la sicurezza, riscontrabile in tutto il gruppo ANA. Hideki Mineguchi, presidente di Air Japan

Brand concept

La filosofia del marchio può essere riassunta nella frase “Fly Thoughtful”, che esprime l’approccio premuroso, attento e gentile della compagnia aerea. In qualità di vettore amichevole e sollecito verso tutti, si cerca di creare un tipo di esperienza di viaggio completamente nuova, basata sia sulla cultura giapponese che sull’impegno per la qualità.

Brand logo, colori e livrea

Il nome “AirJapan” è stato scelto per comunicare ai viaggiatori di tutto il mondo che l’immagine della compagnia aerea giapponese, e per ricordare ai passeggeri che viene offerta “qualità giapponese” in tutto ciò che fa. Il logo parte dalle lettere “(Ai)r” and “J(apan)” presenti nel nome del brand, e ricorda l’immagine di due mani che si avvicinano in un gesto premuroso. Nel logo si combinano i colori tradizionali giapponesi “Ai (indaco)” e “Akebono (alba)”. Il colore indaco esprime l’abilità e l’attenta tecnica necessaria per la tradizionale arte giapponese della tintura indaco, un processo complesso che richiede “fiducia e attenzione” da parte dell’artigiano. La tonalità alba si ispira invece alla stagione primaverile del Giappone e rappresenta il confortevole calore del servizio offerto. È stata depositata anche la domanda di marchio per il logo aziendale “AirJapan”.

Tutti i dettagli sui collegamenti e il servizio a bordo saranno annunciati in un secondo momento.