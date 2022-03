Wizz Air, nuove rotte tra Italia e Skiathos (Grecia)

Oggi, 9 marzo 2022, Wizz Air ha annunciato tre nuove rotte che collegheranno l’Italia con la Grecia. A partire dal mese di giugno, i passeggeri potranno volare dagli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, Bari Karol Wojtyla e Napoli Capodichino verso Skiathos, isola dell’Egeo nord-occidentale. L’aeroporto di Skiathos è, per gli appassionati di aviazione e i semplici curiosi, uno dei più scenografici del Vecchio Continente grazie alla sua peculiare disposizione e al fatto che sia possibile osservare i velivoli nelle immediate vicinanze della testata pista (viene chiamato la “Sint Maarten d’Europa).

I biglietti sono disponibili da oggi sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 24,99€.