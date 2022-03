“Voloterra”, il programma Volotea per la sostenibilità

Volotea lancia “Voloterra”, il programma a sostegno della sostenibilità finalizzato ad accelerare il piano di riduzione delle emissioni di carbonio. Il vettore low-cost guarda in avanti e compie così uno step ulteriore nel suo programma di sostenibilità, ponendosi come compagnia aerea all’avanguardia nel percorso verso la definizione di un futuro più green, pulito e sostenibile per l’intero settore Aviation.

Il passeggero può partecipare attivamente al progetto: durante la fase d’acquisto, i viaggiatori possono donare 2 euro per ogni biglietto aereo, contribuendo così a compensare le emissioni di carbonio del proprio volo. Volotea aggiungerà ulteriori 2 euro per ciascuna donazione e investirà la somma totale in progetti volti alla mitigazione delle emissioni di CO2. Tali progetti, verificati e certificati secondo i più alti standard internazionali, sono finalizzati a sostenere piani di riforestazione e salvaguardia della foresta, programmi di transizione verso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di trattamento e riciclo dei rifiuti per la produzione di energia all’interno di comunità svantaggiate.

Volotea, in aggiunta a Voloterra, al momento sta supportando una serie di progetti certificati dal CDM (United Nation’s Clean Development Mechanism) finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra, grazie al miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali nella regione di Sonora (Messico). Oltre a contribuire allo svolgimento di queste attività in modo economicamente sostenibile, tali progetti producono altri benefici per l’ambiente con un forte impatto sociale, come l’aumento del tasso di occupazione locale e della manodopera specializzata, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e un generale miglioramento della qualità dell’acqua e dell’aria.

Siamo davvero orgogliosi di annunciare il nostro Programma di Sostenibilità Voloterra, a riprova del grande impegno che da sempre riserviamo all’implementazione di progetti attenti all’ambiente. Fin dall’avvio delle nostre attività, abbiamo lavorato incessantemente per ridurre il più possibile le emissioni di C02, a partire dalla strategia di proporre voli diretti e senza sprechi di carburante tra città poco servite dalle altre compagnie. In 10 anni, non abbiamo mai smesso di investire in iniziative volte all’ecosostenibilità. Adesso Volotea è cresciuta e così anche l’impatto che, come compagnia aerea, può avere: con questo programma puntiamo a fare un passo ulteriore, accelerando il percorso verso la creazione di un settore dell’Aviation sempre più pulito e sostenibile, in vista di un futuro a zero emissioni Gloria Carreras, ESG Director di Volotea