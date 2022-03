Nuova rotta in esclusiva Volotea: Roma Fiumicino – Strasburgo

Volotea ha annunciato un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino: dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare alla volta di Strasburgo. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Roma a bordo degli aeromobili del vettore.

L’avvio della rotta riduce ulteriormente le distanze tra Roma e la Francia, verso la quale è già disponibile un collegamento per Nantes.

L’annuncio del nuovo volo Roma Fiumicino-Strasburgo riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio ai passeggeri italiani. Dall’avvio delle sue attività presso lo scalo romano, pochi mesi fa, Volotea è scesa in pista anche a Nantes, Cagliari, Alghero e Olbia. Presso lo scalo di Roma Fiumicino, da ottobre 2021, la compagnia ha trasportato oltre 200.000 passeggeri, per un totale di più di 1580 voli e un’offerta complessiva superiore ai 280.000 posti in vendita.

Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva Volotea presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento da e verso Strasburgo partirà il prossimo 27 maggio e rafforzerà ulteriormente l’asse tra Roma e la Francia. I passeggeri romani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta dell’Alsazia, una regione molto suggestiva che, siamo certi, conquisterà diverse tipologie di turisti. Infine, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze italiane: con i nostri voli, vogliamo contribuire a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per il nostro Paese. Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea

Accogliamo con interesse l’annuncio di questo nuova rotta. Storicamente la Francia è il secondo mercato internazionale per Roma e l’avvio del collegamento Volotea per Strasburgo consentirà di arricchire il portafoglio di destinazioni raggiungibili con un volo diretto, a beneficio della connettività del nostro mercato ed a sostegno del trend di ripresa avviato e che auspichiamo possa rafforzarsi in estate. Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.