Partirà da fine mese il Brindisi – Zagabria di Ryanair

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia

L’estate 2022, che consideriamo stagione della ripresa come già annunciato nei giorni scorsi, sarà ricca di sorprese. Durante la pandemia, abbiamo lavorato tutti in sinergia, in un’unica direzione e verso un unico obiettivo: restituire ai turisti la fiducia nel viaggio. Crediamo di aver fatto un buon lavoro, non solo mettendo i nostri aeroporti in sicurezza, dal punto di vista sanitario, in tutti questi mesi, ma anche ampliando l’offerta del network nazionale e internazionale. Il collegamento con Zagabria, prima volta in assoluto di un volo per la Croazia da Brindisi, rientra nel lavoro di espansione verso i Paesi dell’Est e di sviluppo di nuovi mercati, voluto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia. Ho contribuito, in prima persona, all’apertura del Consolato di Croazia a Bari e con le autorità e le imprese interessate ci siamo confrontati circa l’opportunità derivanti dalla presenza a Zagabria del mondo economico pugliese. Siamo certi – ha concluso Vasile – che, attraverso il collegamento con Zagabria si svilupperanno notevolmente i flussi incoming e outgoing.