Prosegue l’impegno di Wizz Air per i rifugiati: posti gratis e scontati

Wizz Air ha annunciato oggi che c’è ancora un significativo numero di posti gratuiti* disponibili per i rifugiati ucraini su tutti i voli dell’Europa continentale in partenza dai paesi confinanti con l’Ucraina (Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania).

La compagnia aerea ha inoltre esteso la durata di viaggio per questi posti dalla fine di marzo al 10 aprile 2022.

La compagnia rassicura tutti i rifugiati ucraini sulla disponibilità di posti gratuiti su molte delle sue rotte, compresi i voli in partenza dalle basi di Budapest, Danzica, Cracovia e Katowice. Mentre alcune rotte in determinate date sono state più richieste di altre e purtroppo sono già esaurite, continua l’impegno dell’azienda nel monitorare le prenotazioni e nel rendere disponibili nuovi posti dove possibile.

Wizz Air continua, inoltre, ad aggiungere aerei più grandi e voli extra dai paesi confinanti verso l’Europa per aiutare a sostenere gli spostamenti dei rifugiati ucraini.

In più, Wizz Air prosegue nell’offrire una tariffa di emergenza di 29,99** euro su tutti gli altri voli (esclusi quelli degli Emirati Arabi Uniti, dell’Islanda e delle Canarie), così come una tariffa di emergenza di 69,99** euro su tutti i voli per gli Emirati Arabi Uniti, l’Islanda e le Canarie, per aiutare i rifugiati ucraini indipendentemente da dove si trovino attualmente.

I passeggeri vengono comunque incoraggiati a controllare il sito web della compagnia, poiché potrebbero essere disponibili tariffe più basse.

La volontà di Wizz Air è di far sì che tutti i rifugiati ucraini abbiano accesso a viaggi convenienti, indipendentemente da dove si trovino in questo momento di crisi.

I nostri cuori sono con il popolo ucraino durante questa crisi. Siamo lieti che Wizz Air sia stata in grado di aiutare i rifugiati ucraini e ci impegniamo a portare avanti questa iniziativa fino al 10 aprile, nella speranza che quante più persone possibile abbiano la possibilità di raggiungere presto un luogo sicuro. Abbiamo già visto grandi sforzi umanitari sul campo da parte del nostro personale in tutta la rete, e come azienda abbiamo voluto dare il nostro contributo in questi sforzi. Siamo felici di fornire un viaggio sicuro e accogliente a chi ne ha bisogno. József Váradi, CEO di Wizz Air

I rifugiati ucraini che desiderano prenotare un volo possono farlo visitando: https://wizzair.com/#/rescue. I restanti posti gratuiti e le tariffe di emergenza saranno disponibili per viaggiare fino al 10 aprile 2022.

Ai passeggeri sarà richiesto di inserire il loro numero di passaporto ucraino (passaporto straniero usato per viaggiare all’estero) al momento della prenotazione per qualificarsi per i posti gratuiti, e sarà anche chiesto loro di mostrare il passaporto ucraino al momento del check-in.

*Il numero di biglietti indicato (100.000) al prezzo di 0 EURO si applica fino ad esaurimento della disponibilità per voli selezionati in partenza a marzo 2022. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm) è incluso. Il trolley e ogni pezzo di bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su https://wizzair.com/#/rescue .

**Per quanto riguarda le tariffe 29.99EURO e 69.99 EURO:

Prezzo di sola andata, comprese spese amministrative. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm) è incluso. Il trolley e ogni pezzo di bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato.

Photo credit: Wizz Air Press Office