Ryanair, 9 rotte extra nell’operativo estivo in Italia

Ryanair oggi (11 Marzo) ha annunciato 9 nuove rotte aggiuntive come parte dell’operativo per l’estate in Italia. Tutte le rotte opereranno bi-settimanalmente e offriranno ad Alghero, Brindisi, Palermo, Pescara, Pisa, Roma e Venezia ulteriori connessioni internazionali, rafforzando l’impegno della compagnia in Italia e la ripresa del turismo post Covid.

Ryanair ha aumentato l’operativo estivo in Italia per l’estate ’22, aggiungendo 9 nuove rotte:

Ryanair ha anche annunciato una vendita promozionale sulle rotte indicate, con tariffe disponibili a partire da €19,99 per i viaggi da Marzo ad Ottobre che devono essere prenotati entro il 13 Marzo 2022.

In quanto compagnia aerea numero 1 in Italia, siamo lieti di annunciare 9 nuove rotte che offriranno ai nostri passeggeri e visitatori ulteriori destinazioni estive, da/per Alghero, Brindisi, Palermo, Pescara, Pisa, Roma e Venezia da/per Danimarca, Ungheria, Croazia, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia. Ryanair sta guidando la ripresa del traffico italiano post-Covid e del turismo con ulteriori connessioni internazionali, dando al turismo una spinta necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati alla pandemia.

Per permettere a tutti i nostri clienti e visitatori di prenotare la loro vacanza estiva alla miglior tariffa possibile, stiamo lanciando uno sconto sui posti con tariffe disponibili a partire da €19,99 sola andata per i viaggi da Marzo ad Ottobre, che devono essere prenotati entro il 13 Marzo 2022. Siccome queste incredibili offerte andranno subito a ruba, invitiamo i clienti ad accedere su www.ryanair.com per non perderle. Mauro Bolla, Italy Country Manager di Ryanair