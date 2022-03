Embraer entra nell’Air Freight Market e lancia le E190F e E195F Passenger to Freight Conversions

Embraer entra nell’air freight market con il lancio delle E190F and E195F Passenger to Freight Conversions (P2F). “Gli E-Jets freighters sono progettati per soddisfare le mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate”, afferma Embraer.

“Perfettamente posizionata per colmare il divario nel freighter market tra turboprop e larger narrowbody jets, la nostra P2F E-Jet conversion colpisce il mercato mentre la domanda di trasporto aereo continua a decollare e mentre l’e-commerce e il commercio in generale subiscono una trasformazione strutturale globale”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation.

La full freighter conversion è disponibile per tutti gli aeromobili usati E190 ed E195, con entrata in servizio prevista per l’inizio del 2024. Embraer vede un mercato per aerei di queste dimensioni di circa 700 aeromobili in 20 anni.

“Questa iniziativa arriva quando Embraer affronta tre grandi opportunità:

– Gli attuali small narrowbody freighter airframes sono invecchiati, inefficienti, altamente inquinanti e ben all’interno della loro finestra di pensionamento.

– La trasformazione in corso dell’intersezione tra commerce, trade, and logistics ha portato a una domanda senza precedenti per l’airfreight su tutta la linea e, soprattutto, per consegne in giornata e operazioni decentralizzate. la missione perfetta per E-Jet sized freighters.

– I primi E-Jet entrati in servizio circa 10-15 anni fa stanno ora uscendo da contratti di locazione a lungo termine e stanno iniziando il loro ciclo di sostituzione, che continua nel prossimo decennio. La conversione full cargo prolungherà la vita degli E-Jet più maturi di altri 10-15 anni e incoraggerà la loro sostituzione con aeromobili più efficienti, più sostenibili e più silenziosi.

Le E-Jet P2F conversions offriranno performance ed economia. L’E-Jet Freighter avrà oltre il 50% di capacità in più di volume, tre volte il range dei large cargo turboprops e costi operativi fino al 30% inferiori rispetto ai narrowbodies”, afferma Embraer.

“Gli E-Jet air freighters forniranno un servizio rapido, affidabile ed economico agli spedizionieri, prolungheranno la vita utile degli E-Jets, sosterranno gli E-Jets asset values e creeranno un solido business case, incoraggiando la sostituzione di precedenti aerei con aerei passeggeri moderni e più efficienti”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services and Support. “Con oltre 1.600 E-Jet consegnati in tutto il mondo, i clienti di questo nuovo segmento cargo beneficeranno di una rete di servizi globale consolidata, matura, oltre a un portafoglio completo di prodotti pronti a supportare le loro operazioni sin dal primo giorno”.

La conversione in cargo sarà eseguita presso le strutture di Embraer in Brasile e comprende: main deck front cargo door; cargo handling system; floor reinforcement; Rigid Cargo Barrier (RCB) – 9G Barrier con access door; cargo smoke detection sytem, incluso class “E” extinguishers in upper cargo compartment; Air Management System changes (cooling, pressurization, etc); interior removal e disposizioni per il trasporto di materiali pericolosi. L’E190F può gestire un payload di 23.600 libbre (10.700 kg) mentre l’E195F un payload di 27.100 libbre (12.300 kg).

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)