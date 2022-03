Leonardo: nuovi contratti e accordi nel settore elicotteri

Leonardo: contratto per due elicotteri AW139 con la National Nuclear Security Administration (NNSA) del Dipartimento dell’Energia USA

La presenza di Leonardo nei programmi governativi statunitensi continua a crescere attraverso il contratto per due elicotteri AW139 destinati alla National Nuclear Security Administration (NNSA) del Dipartimento dell’Energia USA.

La NNSA ha due sedi: sulla costa orientale presso la Andrew’s Air Force Base nel Maryland e verso la costa occidentale presso l’Aeroporto Henderson in Nevada. Gli elicotteri della NNSA sono dotati di molteplici sensori che trasmettono informazioni alla sua sede centrale durante la copertura di grandi eventi tra i quali il Super Bowl, oltre a supportare l’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze nel corso di operazioni di protezione civile. Gli AW139 della NNSA svolgeranno principalmente due compiti: ricerca e soccorso e rilievi topografici sulle aree dei disastri. La consegna dei due elicotteri è prevista nel 2024.

“Questo contratto con la NNSA rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con il Governo USA”, ha dichiarato Clyde Woltman, Leonardo Helicopters USA Inc. President. “Siamo pronti a lavorare per fornire ulteriori elicotteri per la sicurezza degli Stati Uniti”.

Le capacità di reazione rapida, l’efficacia nelle operazioni di ricerca e sorveglianza, unitamente alla sua grande autonomia di volo rendono l’AW139 la scelta ideale per la NNSA.

L’elicottero intermedio bimotore da 7 tonnellate AW139 è stato ordinato in oltre 1250 unità da oltre 280 operatori in 70 paesi in tutti i continenti. Dalla prima consegna nel 2004 a oggi la flotta ha accumulato oltre tre milioni di ore di volo.

Leonardo e Rotortrade estendono la loro collaborazione nel mercato degli elicotteri usati rinnovando l’accordo di distribuzione

Leonardo e Rotortrade hanno annunciato in data 8 marzo, nel corso del salone elicotteristico Heli-Expo 2022 a Dallas, in Texas, la loro intenzione di portare avanti la loro lunga collaborazione nel mercato globale degli elicotteri civili usati attraverso il rinnovo dell’accordo di distribuzione che, dal 2013, ha fatto di Rotortrade l’unico distributore al mondo di elicotteri usati di Leonardo.

La collaborazione tra Leonardo e Rotortrade in tale periodo ha portato alla vendita di circa 80 elicotteri di vari modelli sul mercato civile mondiale, con una costante crescita nel corso del tempo. Questa collaborazione ha permesso a Leonardo di entrare in nuovi mercati e ha portato alla realizzazione di una rete di vendita congiunta beneficiando delle rispettive competenze e supporto.

Rotortrade è in grado di offrire elicotteri di Leonardo con gli standard qualitativi e di supporto garantiti dal costruttore, capacità che si traduce in un servizio affidabile e dall’eccellente rapporto costo/efficacia.

Stefano Villanti, SVP Sale, Leonardo Helicopters ha dichiarato: “Rinnovando questa collaborazione con Rotortrade saremo in grado di cogliere nuove opportunità fornendo le migliori soluzioni per coloro che sono alla ricerca della combinazione ideale di accessibilità, capacità operativa e di assistenza. Siamo lieti di continuare insieme per soddisfare i sempre nuovi requisiti di un mercato che è perfettamente complementare a quello per i nuovi elicotteri”.

“Abbiamo fondato Rotortrade per offrire soluzioni complete nel campo degli elicotteri usati a beneficio dei clienti. Col pieno supporto di Leonardo, Rotortrade assicura più valore attraverso i programmi dedicati definiti dal costruttore. Crediamo che il nostro successo sia stato costruito attraverso la soddisfazione del cliente attraverso le 11 distinte sedi dalle quali operiamo. Ci aspettiamo che il 2022 diventi il migliore anno di sempre” ha detto Philippe Lubrano, Presidente di Rotortrade.

THC e Leonardo rafforzano i servizi di trasporto corporate e di elisoccorso in Arabia Saudita espandendo la flotta di elicotteri AW139

THC (The Helicopter Company) e Leonardo rafforzano ulteriormente la loro collaborazione nel settore elicotteristico civile con l’introduzione di ulteriori 16 bimotore AW139 per compiti di elisoccorso e trasporto corporate in Arabia Saudita. Le consegne saranno avviate quest’anno e completate nei prossimi tre anni. Questi elicotteri si aggiungono all’attuale flotta di THC già composta di sette unità, con la possibilità di introdurne ulteriori sei in futuro.

Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha dichiarato: ”Siamo lieti di rafforzare ulteriormente questa straordinaria collaborazione costruita nel corso degli anni con THC e di contribuire alla crescita dell’eccellente qualità dei servizi da loro offerti con ulteriori AW139. Siamo pronti a supportare il nostro partner per svolgere missioni di trasporto passeggeri e di elisoccorso nel loro paese in modo sempre più efficace e sicuro”.

“Siamo felici di espandere in maniera significativa la nostra flotta di elicotteri di Leonardo con quest’ordine. L’AW139 è certamente uno degli elicotteri più affidabili nel settore e il miglior elicottero da trasporto in questa categoria. Siamo lieti inoltre di rafforzare la nostra storica partnership con Leonardo per sviluppare nuove capacità e servizi nell’intero settore elicotteristico dell’Arabia Saudita”, ha dichiarato il comandante Arnaud Martinez, Amministratore Delegato di The Helicopter Company.

(Ufficio Stampa Leonardo)