Embraer: i risultati del quarto trimestre e 2021 e dell’intero anno

Embraer ha comunicato i risultati del quarto trimestre 2021 e dell’intero anno.

Embraer ha consegnato 55 jet nel quarto trimestre, di cui 16 aerei commerciali e 39 jet executive (26 light e 13 mid-size). Nel 2021 sono stati consegnati un totale di 141 jet, di cui 48 aerei commerciali e 93 jet executive (62 light e 31 mid-size).

Il firm order backlog alla fine del 4Q21 era pari a 17,0 miliardi di dollari USA. Questo è il più alto portafoglio ordini dal secondo trimestre 2018, trainato da una solida attività di ordini, in particolare nei segmenti Executive & Commercial.

I ricavi hanno raggiunto 1,3 miliardi di dollari USA nel trimestre e 4,2 miliardi di dollari USA nel 2021, in linea con la guidance aziendale per ricavi tra 4,0 miliardi di dollari USA – 4,5 miliardi di dollari USA.

Gli adjusted EBIT and EBITDA margins per il 2021 (4,0% e 8,6% rispettivamente) hanno raggiunto la guidance del 3,0% – 4,0% e 8,5% – 9,5%.

Significativo miglioramento del Free Cash Flow (FCF) nel quarto trimestre 2021, con una generazione di cassa di 452,6 milioni di dollari USA, che porta a un FCF per l’intero anno di 292,4 milioni di dollari USA, superando la guidance di 100 milioni di dollari USA o superiore.

Il rapporto debito netto/EBITDA è diminuito da 5,6 volte nel 2019 a 3,5 volte nel 2021, con una forte ripresa di FCF ed EBITDA.

L’adjusted EBIT del quarto trimestre 2021 è stato di 56,2 milioni di dollari USA e l’adjusted EBIT margin del periodo era del 4,3%, rispetto all’adjusted EBIT di 76,6 milioni di dollari USA e all’adjusted EBIT margin del 4,2% del quarto trimestre dello scorso anno.

Per l’anno fiscale 2021, l’adjusted EBIT è stato di 167,0 milioni di dollari USA e l’adjusted EBIT margin è stato del 4,0%, rispetto all’adjusted EBIT di US$ (100,5) milioni e all’adjusted EBIT margin di -2,7% lo scorso anno.

L’utile netto attribuibile agli azionisti Embraer e l’utile per ADS per il quarto trimestre sono stati di 2,1 milioni di dollari USA e US$ 0,01 per azione, rispettivamente, rispetto a US$ (3,3) milioni di perdita netta attribuibile agli azionisti Embraer e US$ (0,02) di perdita per ADS nel 4Q20.

Nel corso del 2021, la perdita netta attribuibile agli azionisti Embraer è stata di US$ (44,7) milioni e la perdita per ADS è stata di US$ (0,24).

La guidance 2022 prevede consegne di jet commerciali di 60-70 aeromobili, consegne di jet executive di 100-110 aeromobili, ricavi compresi tra 4,5 e 5,0 miliardi di dollari USA, adjusted EBIT margin dal 3,5% al 4,5%, adjusted EBITDA margin dall’8,0% al 9,0% e free cash flow di 50 milioni di dollari USA o migliore per l’anno.

