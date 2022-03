Qatar Airways riprende i voli per London Gatwick

Qatar Airways riprenderà i voli per l’aeroporto di Londra Gatwick dal 5 giugno 2022. La compagnia aerea opererà un servizio giornaliero da Gatwick a Doha utilizzando un Boeing 787 Dreamliner con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

La ripresa del servizio verso Londra Gatwick integra i voli recentemente lanciati per Doha da Gatwick dal partner commerciale congiunto di Qatar Airways, British Airways, il che significa che le compagnie aeree possono ora offrire congiuntamente più opzioni tra Londra e Doha e oltre, permettendo di guadagnare punti Avios frequent flyer.

I clienti del Regno Unito avranno ora accesso a quattro gateway, inclusi cinque servizi giornalieri da Londra Heathrow, 18 voli settimanali da Manchester e quattro voli settimanali da Edimburgo, in aumento a tutti i giorni dal 2 giugno.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il nostro impegno per il mercato del Regno Unito è stato costante e abbiamo operato in modo continuo e affidabile durante la pandemia, quindi sono lieto di poter riprendere il nostro popolare servizio per Londra Gatwick. Offriamo un’eccellente connettività da e verso il Regno Unito, offrendo ai viaggiatori più scelta e convenienza. Quest’anno è molto speciale per noi, anche perché è il 25° anniversario dell’inizio dei nostri voli per Londra Heathrow nel marzo 1997”.

Londra Gatwick – Due volte al giorno (un volo giornaliero di Qatar Airways, un volo giornaliero di British Airways).

Londra Heathrow – Cinque volte al giorno.

Manchester – 18 voli a settimana.

Edimburgo – Quattro voli a settimana, in aumento a tutti i giorni dal 2 giugno 2022.

