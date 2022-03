News Brevi – 15.03.2022

ROMANIA, NATO AIR POLICING: DECOLLO IMMEDIATO PER EUROFIGHTER ITALIANI E TEDESCHI PER DIFESA SPAZIO AEREO ALLEANZA – Un altro scramble congiunto – il quarto finora – per la componente italiana e tedesca attualmente impegnata nell’operazione di Air Policing promossa dalla NATO per rafforzare la difesa dello spazio aereo della Romania. L’ordine di decollo rapido della coppia di Eurofighter è arrivato a seguito di un potenziale ingresso nello spazio aereo sotto la responsabilità della Romania da parte di un velivolo non autorizzato. I due caccia sono stati impiegati in una missione di CAP (Combat Air Patrol) all’interno della FIR (Flight Information Region) rumena prima di rientrare nella base di Costanza. Da due settimane, grazie ad un accordo bilaterale, l’Aeronautica italiana e quella tedesca stanno garantendo il rafforzamento del dispositivo di difesa aerea del Paese europeo, un’attività che si inserisce all’interno dell’impegno che l’Aeronautica Militare, attraverso la Task Force Air Black Storm, sta assicurando in Romania fin dai primi giorni di dicembre nell’ambito della missione NATO a guida italiana di Enhanced Air Policing Area South (eAPA-S). Si tratta di una iniziativa che rafforza l’interoperabilità e la partnership dei due Paesi che condividono lo stesso sistema d’arma, l’Eurofighter. L’Aeronautica Militare è presente in Romania con otto velivoli Eurofighter ed equipaggi di volo provenienti dai quattro Stormi che normalmente, in Patria, garantiscono senza soluzione di continuità la difesa dello spazio aereo italiano (4°Stormo di Grosseto, il 36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani e il 51° di Istrana). In questi tre mesi gli Eurofighter della TFA “Black Storm” hanno portato avanti numerose attività addestrative e operative nell’ambito del servizio di QRA (Quick Reaction Allert). Per l’Italia e l’Aeronautica Militare si tratta della seconda operazione di Air Policing in Romania, dopo la prima esperienza nel 2019 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI BOLOGNA E TPER INSIEME PER LA SOSTENIBILITA’ – L’amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e la presidente e amministratore delegato di Tper Giuseppina Gualtieri hanno firmato oggi un protocollo d’intesa di durata triennale per collaborare su progetti indirizzati alla mobilità sostenibile, alla comunicazione ambientale e al welfare aziendale, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Agenda ONU 2030. L’accordo tra le due società ricomprende e rafforza iniziative già avviate a favore della sostenibilità ambientale degli spostamenti casa-lavoro e della parità di genere ed è finalizzato alla realizzazione congiunta di nuovi progetti sui temi della mobilità sostenibile, dell’utilizzo di fonti rinnovabili e delle politiche di welfare e di inclusione. L’obiettivo è quello di rendere l’Aeroporto di Bologna ed i suoi servizi sempre più sostenibili, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale, in coerenza con un percorso avviato da tempo dal Gruppo per la sostenibilità quale dimensione trasversale della strategia aziendale.

AUSTRIAN AIRLINES: PROSEGUE L’OTTIMO TREND DELLE PRENOTAZIONI – L’orario dei voli estivi di Austrian Airlines entrerà in vigore il 27 marzo. “Le nostre 110 destinazioni e 1.300 frequenze settimanali in partenza da Vienna in alta stagione rispondono alla voglia di viaggiare di molti austriaci, che è chiaramente dimostrato dalla grande quantità di prenotazioni recenti. Entro 14 giorni l’Hub-Carrier viennese registra 600.000 nuove prenotazioni. Il trend positivo delle prenotazioni delle scorse settimane sottolinea ancora una volta che Austrian Airlines è un compagno di viaggio affidabile, su cui contano gli appassionati di viaggi locali”, afferma la compagnia. “Siamo e rimaniamo il numero 1 in Austria. I nostri numeri di prenotazione dimostrano che la nostra offerta è giusta”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. Austrian Airlines vola con l’intera capacità della sua flotta e offre un programma di voli attraente. Durante le imminenti vacanze di Pasqua tutte le destinazioni a lungo raggio come Maldive, Mauritius, Bangkok o Cancun, così come le destinazioni soleggiate in Europa, come Maiorca, Sicilia o Cipro, sono particolarmente popolari. Per quanto riguarda i viaggi in città in primavera, Tel Aviv, Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino sono in cima alla lista delle destinazioni di viaggio più popolari. Con 36 destinazioni in tutto il Mediterraneo, il focus sarà chiaramente sui viaggi di piacere. Solo per la Grecia, Austrian Airlines effettua voli 78 volte a settimana verso 19 destinazioni. Per i clienti che viaggiano in Spagna, sono offerti 41 collegamenti settimanali e 11 destinazioni e 115 voli settimanali sono previsti per l’Italia”, conclude Austrian Airlines.

IAG AUMENTA L’IMPEGNO PER LA DIVERSITA’ DI GENERE – International Airlines Group (IAG) estenderà il suo impegno per la diversità di genere a livello di senior management, aumentando il suo obiettivo per le donne in ruoli senior in tutto il Gruppo al 40% entro il 2025. L’obiettivo allinea IAG con le recenti raccomandazioni formulate nella FTSE Women Leaders Review e segna un aumento rispetto alla sua precedente ambizione di raggiungere il 33% entro il 2025, un obiettivo che ha raggiunto nel 2021. La rappresentanza femminile nel Board di IAG è attualmente del 42%. Luis Gallego, amministratore delegato di IAG, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo fatto grandi progressi nell’aumento della rappresentanza femminile nell’ambito di un solido approccio alla diversità e all’inclusione. Avendo raggiunto il nostro precedente obiettivo per il 2025 nel 2021, stiamo estendendo la nostra ambizione al 40% dei ruoli dirigenziali ricoperti da donne nello stesso lasso di tempo”.

IBERIA E RENFE ESTENDONO TRAIN & FLY – Iberia e Renfe stanno estendendo il loro treno intermodale Train & Fly per raggiungere 14 città spagnole. Le due società hanno sviluppato lo schema negli ultimi sei anni e ora stanno aggiungendo miglioramenti e nove nuove destinazioni – Valencia, Alicante, Leon, Palencia, Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora e Orense – alle cinque originali – Saragozza, Siviglia, Málaga, Cordova e Valladolid. Tutte e 14 sono comodamente raggiungibili da tutte le 90 destinazioni internazionali di Iberia. I biglietti Train&Fly assomigliano a quelli con voli multipli e includono il viaggio in treno, il treno pendolare locale da o per l’aeroporto di Madrid-Barajas e il volo internazionale. Questi biglietti combinati, comprensivi di aereo e treno, offrono ai clienti numerose opzioni di pianificazione del viaggio e i biglietti sono più economici rispetto all’acquisto separato dei biglietti del treno e dell’aereo singoli. Train&Fly è disponibile sui siti web iberia.com e renfe.com e presso le agenzie di viaggio per coloro che desiderano combinare voli internazionali Iberia via Madrid con destinazioni Renfe: Saragozza, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valladolid, Valencia, Alicante, Leon, Palencia, Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora e Orense.

SAAB: CONTRATTO PER VIRTUAL RAMP CONTROL SYSTEM – Saab si è aggiudicata un contratto dal Kansas City Aviation Department per un Virtual Ramp Control System (VRCS) presso l’aeroporto internazionale di Kansas City (MCI) per il suo nuovo terminal ora in costruzione. Il sistema Saab includerà due digital tower camera houses, supplemental cameras, Aerobahn Surface Management capabilities. Il contratto prevede un progetto di attuazione in tre fasi e cinque anni di ramp control services.