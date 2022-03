Finnair prosegue il suo impegno per raggiungere la carbon neutrality

Finnair invita i suoi clienti a compensare le emissioni dei loro voli con un servizio che sarà operativo da oggi, 16 marzo 2022, che combina carburante per l’aviazione sostenibile e progetti certificati per la salvaguardia del clima.

Attraverso il servizio, disponibile tramite una piattaforma gestita da Chooose, i clienti Finnair possono calcolare le emissioni del proprio volo e compensare totalmente il loro viaggio scegliendo un mix di carburanti aerei sostenibili (SAF) e progetti di compensazione certificati. Il costo varia a seconda di come il contributo viene diviso tra le due opzioni.

“Sia Finnair che i nostri clienti vogliono impegnarsi per ridurre l’impronta di CO2 dei viaggi aerei, e vogliamo offrire ai passeggeri un modo semplice e trasparente per farlo”, afferma Eveliina Huurre, SVP Sustainability, Finnair. “Il nostro servizio combina due strumenti importanti, le compensazioni e il SAF, entrambi necessari per raggiungere la carbon neutrality nell’aviazione”.

Il prezzo elevato e la disponibilità limitata di carburanti sostenibili per l’aviazione presentano ancora delle sfide per aumentare il loro utilizzo nell’aviazione commerciale; stimolare la domanda e l’offerta è quindi fondamentale per far scendere il prezzo del SAF e aumentarne la disponibilità. Nel frattempo, le compensazioni continuano ad essere fondamentali per raggiungere la carbon neutrality nell’aviazione e sono necessari progetti di compensazione certificati, con una riduzione delle emissioni concreta e verificabile.

Il precedente servizio di compensazione di Finnair è stato interrotto nel marzo 2020 a causa della legislazione finlandese, che da allora è stata modificata per permettere alle aziende di offrire servizi di compensazione di CO2 ai consumatori.

Finnair mira a dimezzare le emissioni entro la fine del 2025 e a raggiungere la carbon neutrality entro la fine del 2045, impegnandosi sistematicamente in questi obiettivi. Gli strumenti per realizzare gli obiettivi di riduzione di CO2 sono gli stessi applicati prima della pandemia: l’attenzione alla riduzione delle proprie emissioni attraverso la riduzione del peso degli aerei, il volo a basso consumo di carburante e l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione e la compensazione.

Il servizio è ora disponibile al sito Finnair.com.

(Ufficio Stampa Finnair)