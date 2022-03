Embraer Eve: consorzio per portare l’Urban Air Mobility a Miami

Eve UAM, una società Embraer, ha formato un consorzio di organizzazioni leader per la Urban Air Mobility (UAM) e abilitanti tecnologici, tra cui Skyports, L3Harris Technologies e Community Air Mobility Initiative (CAMI) per sviluppare un Concept of Operations (CONOPS) per le operazioni UAM tra l’Aeroporto Internazionale di Miami (MIA) e il Miami Beach Convention Center. Questo documento intende essere il primo di numerosi passi per portare le operazioni UAM a Miami-Dade.

Il consorzio ha esaminato l’ecosistema richiesto per i viaggi, ha ricevuto preziose informazioni e feedback dalle parti interessate in tutta la contea di Miami-Dade e ha avuto accesso a informazioni disponibili pubblicamente a livello locale. I dati sono stati utilizzati per stabilire una comprensione fondamentale di come l’UAM potrebbe supportare in sicurezza un airport shuttle use case nella contea.

Ciascuno dei partner del consorzio ha svolto un ruolo essenziale all’interno di questa collaborazione. Skyports progetta, costruisce e gestisce infrastrutture di decollo e atterraggio per velivoli UAM, L3Harris integra tecnologie di gestione del traffico aereo (ATM) di nuova generazione per abilitare le operazioni UAM e CAMI supporta l’integrazione responsabile dell’UAM nelle comunità.

“La contea di Miami-Dade e la Florida rappresentano una grande opportunità per Eve di creare un progetto che può essere replicato nei mercati del Nord America e di altre regioni mentre guardiamo all’introduzione delle operazioni UAM. Eve e il consorzio hanno acquisito preziose informazioni su come noi e i nostri colleghi possiamo preparare al meglio l’ecosistema per il lancio e la scalabilità in sicurezza. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con tutte le parti interessate nella contea di Miami-Dade e con la comunità sulle prossime fasi di questo concetto di operazioni”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

Eve e Global Crossing Airlines siglano LoI fino a 200 eVTOL

Eve UAM e Global Crossing Airlines Group, Inc. (GlobalX) hanno firmato una Lettera di intenti (LoI) per ordinare fino a 200 electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) di Eve. Questa potenziale vendita è inclusa nell’attuale portafoglio ordini di Eve fino a 1.785 eVTOL. L’azienda prevede di iniziare le consegne nel 2026.

L’accordo consente anche una promettente partnership che intende esplorare lo sviluppo di un ecosistema per scalare la mobilità aerea urbana (UAM) e rafforza il Concept of Operations (CONOPS) in Miami-Dade che è stato annunciato oggi. L’esperienza di GlobalX contribuirà non solo alla formulazione dell’infrastruttura necessaria per consentire i voli eVTOL, ma anche al dispiegamento degli aerei di Eve in tutta la loro rete.

“Siamo onorati di lavorare con Eve Air Mobility e crediamo che la loro affiliazione con Embraer assicuri che Eve sarà l’OEM eVTOL meglio posizionato. Questi eVTOL ci consentiranno di espandere il nostro mercato in tutto il sud della Florida, portando i nostri clienti sui loro voli a MIA e FLL, oltre a voli locali all’interno di Key West e tutte le Keys. Ciò contribuirà a estendere ed espandere il nostro marchio”, ha affermato Ed Wegel, presidente e CEO di GlobalX.

“Siamo lieti di questa partnership con GlobalX, che massimizzerà i nostri sforzi per strutturare le operazioni UAM. La loro esperienza contribuirà all’espansione della distribuzione degli eVTOL Eve in Nord America. La partnership garantisce inoltre l’impegno di entrambe le società a fornire UAM sostenibile e soluzioni migliori e più rapide”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

Il perfezionamento delle operazioni previste dalla LoI è subordinato alla stipula di accordi definitivi e al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari.

(Ufficio Stampa Embraer)