News Brevi – 16.03.2022

AER LINGUS FESTEGGIA SAN PATRIZIO CON UNA PROMOZIONE – Aer Lingus festeggia San Patrizio con una promozione per volare in Irlanda applicando 20€ di sconto sui voli a/r. La promozione, attiva fino al 21 marzo, è valida per la prenotazione di viaggi dal 1° al 30 aprile 2022. “Le città e i paesi irlandesi si preparano ad un lungo weekend di festeggiamenti con parate, mercatini, musica ed eventi culturali che verranno organizzati lungo tutta l’Isola. Nella capitale i festeggiamenti per il St. Patrick’s Festival si protrarranno per ben 5 giorni, dal 16 al 20 marzo. Ogni sera, per tutta la durata delle celebrazioni, l’imponente luminaria Greening the City, illuminerà di verde i punti chiave della città. Questa importante tradizione di illuminare di verde si è estesa nel mondo grazie a Turismo Irlandese che, coinvolgendo nazioni, città e Patrimoni UNESCO, ha lanciato il Global Greening”, afferma Aer Lingus.

AIR CANADA RIPRENDE IL SUO SOUTH PACIFIC NETWORK – Air Canada ha annunciato oggi un’espansione strategica del suo programma del Pacifico meridionale con il ritorno del servizio giornaliero per Sydney e la ripresa dei servizi sia per Brisbane che per Auckland. I voli di Air Canada in Australia e Nuova Zelanda operano dal suo hub transpacifico presso l’aeroporto internazionale di Vancouver. I posti sono già disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i centri di contatto di Air Canada e le agenzie di viaggio. “Air Canada sta consolidando la sua posizione di leader di mercato come compagnia aerea che fornisce il maggior numero di servizi tra il Canada e il Pacifico meridionale. Stiamo accelerando il ripristino delle nostre rotte australiane e neozelandesi per rispondere ai viaggi repressi tra i nostri paesi con la riapertura dei confini”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada. I voli di Air Canada per il Sud Pacifico si collegano comodamente da e verso la sua vasta rete nordamericana a YVR, tra cui: New York-Newark, Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Edmonton, Kelowna, Victoria, Seattle, San Francisco. I voli Vancouver-Sydney aumenteranno fino a giornalieri a partire dal 1 maggio; i voli Vancouver-Brisbane riprendono il 1 luglio, quattro volte alla settimana; i voli Vancouver-Auckland riprendono il 10 novembre, tre volte alla settimana.

ITALIARIMBORSO TRA LE STARTUP INNOVATIVE ALL’ITALIAN LIFESTYLE PROGRAM DI FIRENZE – C’è anche la claim company ItaliaRimborso tra le Startup Innovative selezionate all’Italian Lifestyle Program di Firenze, che ha avuto inizio il 15 marzo e che avrà la durata di 12 settimane. Si tratta di un importante programma di accelerazione dedicato alle startup, organizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, con il patrocinio di Confindustria Firenze. Grazie alla selezione, che ha visto la partecipazione di 211 startup, ItaliaRimborso è riuscita a superare gli alti requisiti imposti dall’organizzazione e risulta tra le sole sei startup italiane che prenderanno parte all’importante progetto fiorentino. ItaliaRimborso avrà la possibilità di crescere in uno spazio dedicato all’interno della innovativa sede di Nana Bianca, uno startup studio ad alta profilazione tecnologica, che racchiude oltre 200 professionisti in 6000 metri quadrati di area. “Siamo entusiasti di essere stati selezionati e di partecipare all’Italian Lifestyle. Un importante esperienza di crescita che ci permetterà di confrontarci con i migliori del mondo dell’innovazione. Questo ulteriore passo verso la crescita si aggiunge ai riconoscimenti e premi che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi, nonostante il triste periodo che abbiamo trascorso a causa della pandemia. Mi piace ricordare anche l’accesso al programma, tuttora in corso, in Élite di Borse Italiane o la selezione e partecipazione al Ces Tech di Las Vegas”, dice Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso.

AUSTRIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI PER MARRAKECH – A partire da ottobre 2022, Austrian Airlines lancia due voli settimanali per Marrakech. Con la ripresa del collegamento di Austrian Airlines, l’esotica destinazione è facilmente raggiungibile con voli diretti da Vienna. Le piacevoli temperature intorno ai 20° Celsius in ottobre rendono la metropoli marocchina un fine settimana ideale in autunno. “Marrakech completa perfettamente il nostro portafoglio di destinazioni per le vacanze sui voli a corto e medio raggio e offre ai nostri ospiti una meritata pausa durante i mesi invernali. Stiamo espandendo continuamente la nostra rete e quindi rafforziamo la funzione di Austrian Airlines come vettore di bandiera all’aeroporto di Vienna”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. Austrian Airlines ha operato per la prima volta la rotta Vienna-Marrakech nel 2006. A causa della pandemia i voli sono stati temporaneamente sospesi nel 2020. Vienna – Marrakech OS 899 mercoledì e sabato 10:10 – 14:10; Marrakech – Vienna OS 900 mercoledì e sabato 15:15 – 19:20.

SOGAER E COLDIRETTI COLLABORANO A SOSTEGNO DI CHI FUGGE DALLA GUERRA – Sogaer informa: “Una merenda a chilometro zero per dare il benvenuto a chi scappa dalla distruzione e dalla violenza. Coldiretti, Campagna Amica con la collaborazione di Sogaer (società di gestione dell’aeroporto di Cagliari) hanno accolto in questo modo i bambini e le donne ucraine arrivati oggi a Cagliari. A loro è stato offerta una agribag contenente ricotta, pane, mandarini e pomodori ciliegini”. “Un piccolo gesto per fare sentire la vicinanza ed il calore del mondo agricolo e della Sardegna a chi è stato costretto a lasciare i propri cari e la patria per la guerra” è il commento di Battista Cualbu presidente di Coldiretti Sardegna. “Il cestino è stato consegnato all’arrivo in aeroporto grazie alla stretta collaborazione dei vertici della Sogaer che hanno sostenuto l’iniziativa. All’interno del sacchetto c’erano i prodotti delle aziende di Campagna Amica, tutti freschi e a km 0. Coldiretti con la comunità di Campagna Amica, da dieci giorni ha anche attivato in tutti i mercati contadini sardi la spesa sospesa, con agricoltori e clienti che acquistano prodotti sardi 100% che vengono poi portati nelle strutture che stanno dando accoglienza i profughi”, prosegue Sogaer. “Stiamo riscontrando come sempre grande sensibilità da parte dei sardi così come degli agricoltori – commenta il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba – che stanno donando non solo cibo ma anche vicinanza e sostegno morale ad un popolo che sta subendo il dramma della guerra ed in molti casi è costretto ad abbandonare il proprio Paese”.

BOEING COMPLETA LA REVISIONE CRITICA DEL PROTECTED TACTICAL SATCOM PROTOTYPE – Lo U.S. Space Force Space Systems Command (SSC) e Boeing hanno recentemente completato una revisione critica del progetto per il Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P), convalidando la maturità tecnica di Boeing sul rapid-prototyping program. “Stiamo facendo grandi progressi in questo programma pionieristico”, ha affermato il Lt. Col. Ryan Rose, SSC’s Tactical SATCOM Division deputy chief. Previsto per una dimostrazione in orbita dopo il lancio nel 2024, il prototype payload mostra stand-off distance performance migliorate, latenza ridotta e altre capacità abilitanti. Host vehicle integration and testing inizieranno il prossimo anno.