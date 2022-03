Volotea potenzia la sua flotta nel 2022 con l’aggiunta di sei Airbus A320

Volotea potenzierà quest’anno la sua flotta, aggiungendo 6 Airbus A320: ciò permetterà al vettore di rafforzare l’impegno nel ridurre il suo impatto ambientale.

“Quest’anno, Volotea opererà nel suo network con 6 Airbus A320 aggiuntivi (compresi 3 aeromobili stand-by che garantiranno l’integrità operativa) che le permetteranno di migliorare la sua struttura di costi nei prossimi 2-3 anni. Con l’incremento della flotta, inoltre, Volotea arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio.

Il passaggio a una flotta full-Airbus, concretizzatosi l’anno scorso, così come l’impiego del modello A320, permetterà a Volotea di essere una compagnia ancora più pulita ed ecologica. L’Airbus A320, infatti, è un aereo più sostenibile grazie al suo consumo più efficiente di carburante per passeggero, in linea con l’impegno di Volotea di ridurre il suo impatto ambientale.

Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero”, afferma Volotea.

Nel 2022, la compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile.

“Siamo molto orgogliosi di arricchire la nostra flotta con altri 6 Airbus A320. Come compagnia europea, consideriamo Airbus un partner a lungo termine per ciò che riguarda la nostra flotta. Quest’anno, seguendo la nostra strategia, continueremo a collegare città europee medie e piccole e lanceremo la nostra più grande offerta sul mercato, con oltre 11 milioni di posti in vendita e l’apertura di due nuove basi in Francia. Con la crescita della nostra flotta, che sarà composta da aeromobili più moderni, aumenteremo la nostra competitività e saremo pronti ad approfittare di ogni opportunità di crescita, assumendo decisioni sempre più responsabili nella tutela dell’ambiente”, ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea.

Volotea aumenterà nel 2022 la sua capacità di quasi il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri. La compagnia stima di raggiungere 1.630 dipendenti in estate.

L’impatto della crescita di Volotea significherà anche la creazione di 45 nuove rotte, l’apertura di due nuove basi in Francia, per un totale di 19 a livello europeo, e un totale di circa 70.000 voli rispetto ai 40.500 del 2021 e quasi 58.000 del 2019, pari a una crescita del 18%.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Oioo Studio – Volotea)