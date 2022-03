Lufthansa: traino aeromobili senza emissioni a Francoforte

Lufthansa LEOS, ground handling specialist di Lufthansa Group, è il cliente di lancio del trattore per aerei completamente elettrico senza barra di traino Phoenix E del produttore tedesco Goldhofer. Il veicolo puramente elettrico a batteria opera all’aeroporto di Francoforte. Può spostare aeromobili con un peso al decollo fino a 352 tonnellate su brevi e lunghe distanze tra aree di parcheggio, hangar di manutenzione e posizioni di partenza.

“Dopo numerosi test, Lufthansa LEOS ha aggiunto il veicolo elettrico alla flotta. I vantaggi sono evidenti, muovendo gli aerei senza emissioni, rumore o vibrazioni.

Con una capacità della batteria di 165 kilowattora e una potenza motrice di 240 kilowatts, gli aerei possono essere spostati a velocità fino a 25 chilometri orari. Poiché la ruota anteriore dell’aereo è sollevata e bloccata, il tug può muoversi in modo relativamente rapido ed è più facile da manovrare rispetto ai tugs con tow bar”, afferma Lufthansa.

“Quando si controlla il funzionamento del towbarless aircraft tractor, è necessario considerare come si sviluppa lo stato di carica per un giorno, perché i trattori per il traino degli aerei sono “workhorses”. Rullano verso nuove posizioni di parcheggio a Francoforte con l’aereo al seguito per un massimo di dieci ore al giorno. Il fabbisogno energetico giornaliero per un massimo di 20 towing jobs per vehicle è quasi il doppio della capacità della batteria. Il sistema di batterie agli ioni di litio termocontrollate consente una rapida ricarica anche durante brevi interruzioni del lavoro, che viene effettuata utilizzando un’infrastruttura di ricarica dedicata. La ricarica avviene con elettricità verde. E questo già dal punto di generazione di energia”, prosegue Lufthansa.

“Lufthansa LEOS si impegna da molti anni per la sostenibilità sul campo. Dal 2014, l’azienda ha testato concetti innovativi e sostenibili di movimentazione a terra con Fraport nell’ambito dell’iniziativa E-PORT AN. Oltre al trattore per aerei completamente elettrico senza barra di traino, ha già due veicoli ibridi in funzione all’aeroporto di Francoforte.

Dal 2020, Lufthansa Group si rifornisce esclusivamente di elettricità verde nel suo mercato interno. Come ulteriore misura, il Gruppo si sta convertendo alla CO2-neutral mobility entro il 2030”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: www.mb-photodesign.com – Melanie Bauer Photodesign – Lufthansa)