Embraer Eve prosegue ad accelerare lo sviluppo dell’Urban Air Mobility

Eve UAM, una società Embraer, e Acciona, azienda globale leader nella fornitura di soluzioni rigenerative per un’economia decarbonizzata, hanno annunciato una partnership strategica per accelerare lo sviluppo di un ecosistema di mobilità aerea urbana globale e sostenibile. Secondo i termini della partnership, al termine dell’aggregazione aziendale di Eve con Zanite Acquisition Corp., Acciona investirà 30 milioni di dollari e si unirà al gruppo di investitori strategici che attualmente supportano lo sviluppo di Eve e del suo piano industriale. Come parte dell’accordo, José Manuel Entrecanales, Presidente e CEO di Acciona, diventerà uno dei sette membri del Consiglio di amministrazione dopo la quotazione di Eve alla Borsa di New York (NYSE), che dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2022.

“Che ci piaccia o no, la popolazione mondiale si sta concentrando sempre più nelle città più grandi. Tenere a bada l’impronta climatica di queste aree urbane è una delle maggiori sfide del processo di decarbonizzazione in cui siamo tutti impegnati”, ha affermato José Manuel Entrecanales. “I modelli di trasporto aereo urbano come quello proposto da Eve possono essere molto utili quando si considerano diverse soluzioni di mobilità sostenibile. Partecipare a un progetto innovativo come Eve ci consentirà di continuare ad avanzare lungo quella strada”.

“Il nostro accordo con Acciona rafforza l’impegno di Eve nel fornire un ecosistema UAM sostenibile, che include non solo il nostro eVTOL a emissioni zero, ma anche l’infrastruttura verde che supporterà questo nuovo modo di trasporto. La sua capacità di costruire queste infrastrutture, unita alle sue migliori credenziali in termini di sostenibilità, apporta competenze essenziali al business che ci aiuteranno a mantenere la nostra distinzione nel mercato”, ha affermato André Stein, co-CEO di Eve.

La partnership andrà anche a vantaggio di nuove iniziative industriali nello sviluppo di un ecosistema UAM sostenibile, inclusi vertiporti, accordi di acquisto di energia, soluzioni di ricarica delle batterie e gestione.

Nel dicembre 2021 Eve ha annunciato l’intenzione di quotarsi al NYSE attraverso un’aggregazione aziendale con Zanite Acquisition Corp. Al termine della transazione, Zanite cambierà il suo nome in Eve Holding, Inc.

Embraer espande le Technological Partnerships in Autonomous Flight Technologies

In un intenso processo per accelerare il futuro dell’aviazione autonoma, Embraer ha annunciato un’ampia serie di nuove partnership tecnologiche con aziende globali all’avanguardia incentrate su tecnologie rivoluzionarie nel campo dei sistemi autonomi.

Questi accordi fanno parte del Project EASy, l’Embraer Autonomous System project, che utilizza processi di sperimentazione agili per lo sviluppo di soluzioni best-in-class che consentiranno l’aviazione autonoma del futuro.

Near Earth Autonomy, Iris Automation e Ansys con sede negli Stati Uniti, nonché la svizzera Daedalean e la brasiliana Motora.ai, stanno collaborando con Embraer per accelerare la creazione di tecnologie innovative e trasformare la mobilità aerea di domani, in linea con la strategia di Embraer di stabilire una forte partnership nell’ecosistema dell’innovazione globale. Le aziende lavoreranno insieme in un approccio di innovazione aperta per sviluppare e valutare diverse nuove tecnologie di volo autonomo, sia in simulazione che in condizioni di volo reali.

“Abbiamo lavorato intensamente per co-creare l’aviazione del futuro in una più ampia collaborazione con i principali partner tecnologici”, ha affermato Maurilio Albanese Novaes Junior, Head of Research & Technology. “Siamo lieti di avere ora Near Earth Autonomy, Iris Automation e Daedalean che contribuiscono con la loro conoscenza ed esperienza unica nel volo autonomo, così come Ansys con la sua physics-based sensor simulation and expertise, insieme a Motora.ai che offre agilità e flessibilità nella software integration, per aggiungere valore al nostro progetto di sviluppo”.

Questo lavoro congiunto consentirà a Embraer di sviluppare nuovi prodotti innovativi in linea con la continua ricerca dell’azienda per un futuro efficiente e sostenibile, come l’eVTOL (electric vertical landing and take-off aircraft) sviluppato da Eve, Embraer Urban Air Mobility company.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)