News Brevi – 18.03.2022

QATAR AIRWAYS: PARTNERSHIP CON DIPTYQUE PER I KIT DI CORTESIA – Qatar Airways lancia esclusivi kit di cortesia e cofanetti regalo dell’iconica maison di profumi Diptyque. Questi prodotti su misura saranno inizialmente disponibili per i passeggeri di First e Business Class, sulle rotte in Australia, Nuova Zelanda e America, oltre ai voli A380 per Londra e Parigi. Con Qatar Airways è possibile scoprire l’Australia e Nuova Zelanda verso sei destinazioni: Sydney (giornaliero), Adelaide (tre voli settimanali in aumento a cinque dal 1 giugno), Melbourne (giornaliero), Auckland (tre voli settimanali in aumento a cinque dal 1 giugno e via Adelaide), Brisbane (sette voli settimanali) e Perth (quattro voli settimanali). La nuova gamma di prodotti è composta da confezioni brandizzate Diptyque e da cofanetti regalo firmati Diptyque, entrambe personalizzate per i passeggeri di entrambi i sessi. Ogni kit di cortesia e ogni cofanetto regalo di Qatar Airways include prodotti Diptyque appositamente selezionati. In linea con l’attenzione di Qatar Airways sulla sostenibilità, le borse Diptyque sono realizzate in pelle vegana mentre la visiera e i calzini sono realizzati in RPET. Akbar Al Baker, Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo la Migliore Compagnia Aerea del mondo grazie alla nostra costante innovazione, che ci permette di elevare il livello dell’esperienza che offriamo ai passeggeri. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare il viaggio dei nostri clienti e superare le loro aspettative. Siamo lieti di offrire ai passeggeri un generoso numero di articoli all’interno dei kit di cortesia, compresa una selezione di fragranze iconiche di Diptyque per donne e uomini. Attraverso questa partnership esclusiva con Diptyque, stiamo elevando l’esperienza di viaggiare in First Class e Business Class e stabilendo nuovi standard nel campo dei viaggi di lusso”. Qatar Airways ha avviato per la prima volta la sua partnership esclusiva con la maison francese “Diptyque” nel marzo 2021, offrendo i suoi prodotti a bordo e nelle sue lounge Premium presso l’Hamad International Airport.

AIR CANADA ACCOGLIE CON FAVORE LA RIMOZIONE DEI PRE-DEPARTURE COVID-19 TEST IN CANADA PER I VIAGGIATORI COMPLETAMENTE VACCINATI – Air Canada accoglie con favore l’annuncio del governo canadese di rimuovere i requisiti di test pre-partenza a partire dal 1 aprile 2022 per i viaggiatori completamente vaccinati che entrano in Canada. “L’annuncio di oggi da parte del governo federale è un’ottima notizia per l’intero settore dei viaggi e del turismo, che contribuiscono in modo importante all’economia canadese. Le persone sono desiderose di viaggiare e riconnettersi con i propri cari e la fine dei test pre-partenza fornirà ai viaggiatori più certezza, consentendo loro di pianificare il loro prossimo viaggio con più sicurezza e senza la preoccupazione di incorrere in costi aggiuntivi. Il Canada ora si unisce ad altri paesi del mondo nella riapertura e guardiamo avanti alla stagione estiva dei viaggi”, ha affermato David Rheault, Vice-President, Government and Community Relations at Air Canada.

EASA: SAFETY INFORMATION BULLETIN RIGUARDO PROBLEMI CON I GNSS VICINO ALLE AREE DI CONFLITTO IN UCRAINA – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato un Safety Information Bulletin in cui avverte della maggiore probabilità di problemi con i Global Navigation Satellite Systems (GNSS) nell’attuale contesto dell’invasione russa dell’Ucraina. Il SIB propone azioni di mitigazione da intraprendere da parte delle National Aviation Authorities, degli Air Navigation Service Providers e degli air operators per affrontare il problema dell’intensificarsi dello spoofing e/o del jamming nelle aree geografiche circostanti la zona di conflitto e in altre aree.

EASA PUBBLICA I DETTAGLI DELLE MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato i dettagli dell’attuazione nel settore dell’aviazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea contro la Russia a seguito dell’invasione militare dell’Ucraina. L’avviso pubblicato alle parti interessate ha l’intento di informare tutte le parti interessate nel settore dell’aviazione delle azioni intraprese dall’EASA per attuare queste misure restrittive. L’avviso fornisce inoltre ulteriori informazioni sull’impatto di tali misure restrittive su alcuni dei diritti e degli obblighi delle imprese di trasporto aereo ai sensi delle norme sulla sicurezza aerea che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. A ciò si aggiunge un elenco dettagliato di certificati e approvazioni EASA sospesi in applicazione di tali misure restrittive.

EMIRATES SI ASPETTA UN INCREMENTO DEI VIAGGIATORI NEI PROSSIMI DUE FINE SETTIMANA – Emirates prevede che oltre 700.000 passeggeri partiranno dall’Emirates Terminal 3 di DXB nel corso dei prossimi due fine settimana. Con la revoca delle restrizioni di viaggio relative al COVID-19 in 16 paesi, i clienti Emirates potranno effettuare il check-in rapidamente senza la necessità di presentare documenti medici relativi al Covid-19 e in alcuni paesi non sono richiesti anche moduli di localizzazione dei passeggeri. Le restrizioni di viaggio rimangono in vigore per altre destinazioni e i clienti Emirates devono verificare di avere i loro documenti in ordine prima dei loro voli su www.emirates.com/travelrequirements, per garantire un processo regolare al check-in. Emirates esorta inoltre i passeggeri ad arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza del volo e ad assicurarsi che abbiano tutti i documenti richiesti come richiesto dalla loro destinazione. Oltre alle partenze da Dubai, quasi 620.000 passeggeri arriveranno con i voli Emirates durante lo stesso periodo, molti dei quali si dirigeranno verso le vacanze primaverili a Dubai e vivranno Expo 2020 prima della fine del 31 marzo. I clienti che effettuano il check-in meno di 60 minuti prima della partenza non saranno accettati per il viaggio. Una volta effettuato il check-in, si consiglia ai passeggeri di assicurarsi di arrivare in tempo al gate di imbarco. I gates aprono 90 minuti prima della partenza, l’imbarco inizia 45 minuti prima del volo e i gates chiudono 20 minuti prima della partenza. Emirates non sarà in grado di accettare i passeggeri che si presentano in ritardo al gate d’imbarco per il viaggio. Gli orari di check-in e chiusura dei gates saranno rigorosamente seguiti per garantire la partenza dei voli nei tempi previsti ed evitare l’impatto sulle operazioni.

BRUSSELS AIRLINES LANCIA IL “MANAGEMENT TRAINEE” PROGRAMME – Brussels Airlines è alla ricerca di giovani laureati brillanti e motivati che desiderano sviluppare una profonda comprensione del business dell’aviazione e iniziare una carriera all’interno dell’azienda. Grazie a un programma di rotazione di 24 mesi, tre giovani talenti saranno immersi nei diversi dipartimenti operativi e amministrativi che gestiscono il business della compagnia aerea. “Brussels Airlines si sta trasformando in una compagnia a prova di futuro. Per supportare questa trasformazione e creare un futuro sostenibile per Brussels Airlines, la compagnia vuole assumere tre giovani laureati di talento con una mentalità imprenditoriale e di crescita, che vogliono avere un impatto sul futuro dell’aviazione belga. Durante tre progetti di otto mesi ciascuno, i tirocinanti del management potranno lavorare nei vari dipartimenti di Brussels Airlines. Lo sviluppo delle loro capacità di gestione dei progetti, uno scambio con i tirocinanti del management di Lufthansa Group e un progetto intercontinentale in una delle stazioni africane della compagnia aerea, prepareranno i tirocinanti a crescere in una posizione dirigenziale. I diversi progetti possibili verranno distribuiti in base all’interesse personale e alle opportunità di crescita del tirocinante in gestione. Gli studenti che si laureano nell’estate 2022 che hanno conseguito un master e preferibilmente anche un MBA possono presentare domanda sul sito Web di Brussels Airlines. Una mentalità globale e il desiderio di connettersi con persone di tutti i livelli sono un must”, afferma Brussels Airlines. Per info: https://www.cvwarehouse.com/brusselsairlines/jobsite/jobdescription.aspx?id=236247&lang=en-GB.