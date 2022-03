SAS lancia il Travel Pass Biofuel

SAS offre ora una punch card, Travel Pass Biofuel, per i corporate customers che viaggiano regolarmente verso la stessa destinazione e desiderano carburante esente da combustibili fossili a copertura dei loro voli.

Con Travel Pass Biofuel i clienti ottengono una prepaid punch card scontata in cui è sempre incluso il 100% di biofuel, per ridurre l’impatto ambientale dei loro voli.

“SAS ha obiettivi di sostenibilità ambiziosi e si impegna ad aumentare l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione, come i biocarburanti, nelle nostre operazioni al fine di ridurre l’impatto climatico dovuto ai viaggi in aereo. Diamo ora il benvenuto ai nostri clienti a bordo verso un’aviazione più sostenibile, rendendo possibile l’acquisto di Travel Pass Biofuel. Questo è perfetto per i clienti che vogliono rendere il loro volo più sostenibile”, afferma Markus Ek, VP Global Sales, SAS.

“SAS si sforza di essere un leader nel settore dell’aviazione sostenibile e lavora duramente per ridurre le emissioni di CO2. SAS fa questo, ad esempio, con aeromobili moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi e utilizzando carburanti aeronautici sostenibili. SAS si impegna costantemente per aumentare la fornitura e l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF), come i biofuel, poiché questi sono il ponte nel nostro viaggio verso l’aviazione a emissioni zero. Il biofuel che deriva dal contributo dei nostri clienti viene aggiunto al biofuel che SAS sta già acquistando. In questo modo possiamo fare insieme un progresso più rapido verso un futuro più sostenibile”, afferma SAS.

“Riguardo Travel Pass Biofuel, include 100% biofuel, corrispondente al full fuel use per i viaggi. Tutti i biglietti sono SAS Plus e includono Fast Track, SAS Lounge, posti a sedere gratuiti, imbarco prioritario, Wi-Fi gratuito a bordo, bagaglio da stiva e pasti a bordo”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)