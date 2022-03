Ulteriore traguardo raggiunto dal programma Rolls-Royce Ultrafan

Rolls-Royce ha raggiunto un’altra pietra miliare al suo UltraFanTM technology demonstrator programme, quando il power gearbox (PGB) è stato spedito dal sito dell’azienda di Dahlewitz, Germania.

Il power gearbox, che ha stabilito un world aerospace power record on test, è stato spedito nel Regno Unito dove viene assemblato il primo UltraFan engine demonstrator (UF001).

“UltraFan offre un cambio di passo nella sostenibilità delle turbine a gas, risparmiando il 25% di carburante rispetto alla prima generazione di motori Rolls-Royce Trent. Fondamentale per queste prestazioni è il PGB, che ha un planetary design e può trasmettere più potenza di un’intera griglia di vetture di Formula 1 quando funziona alla massima potenza. In prova ha assorbito 87.000 cavalli o 64 megawatt, sufficienti per alimentare una città di medie dimensioni.

L’engine demonstrator, il motore più grande al mondo con un fan diameter di 140 pollici, sarà testato a Derby, Regno Unito, quest’anno e il suo primo run sarà alimentato al 100% da Sustainable Aviation Fuel”, aferma Rolls-Royce.

Chris Cholerton, President, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Questo è un momento straordinario per tutti coloro che fanno parte del programma UltraFan, mentre facciamo un altro passo avanti con l’invio del power gearbox. Sono orgoglioso che stiamo creando turbine a gas migliori e più efficienti che saranno una parte essenziale del trasporto aereo per i decenni a venire”.

UltraFan, che è scalabile per velivoli narrowbody o widebody, è un elemento chiave dell’impegno di Rolls-Royce nel rendere l’aviazione più sostenibile. “Le turbine a gas continueranno a essere la base dell’aviazione a lungo raggio per molti anni e l’efficienza di UltraFan contribuirà a migliorare l’economia di una transizione del settore verso i sustainable aviation fuels, che probabilmente saranno più costosi del tradizionale jet fuel nel breve termine”, prosegue Rolls-Royce.

Rolls-Royce North America investe 400 milioni di dollari nelle Indiana test facilities

Inoltre, Rolls-Royce ha comunicato che Rolls-Royce North America investirà 400 milioni di dollari in un’importante modernizzazione delle engine test facilities in Indiana, portando l’investimento totale dell’azienda negli Stati Uniti a quasi 1,5 miliardi di dollari nell’ultimo decennio.

Le nuove strutture di Indianapolis aggiorneranno le full engine test capabilities, a seguito di un’importante modernizzazione della produzione avanzata nel campus. La struttura di Indianapolis testerà i motori per una varietà di prodotti, tra cui la U.S. Air Force B-52 strategic bomber fleet, dopo che Rolls-Royce ha vinto lo scorso autunno un contratto da 2,6 miliardi di dollari per la produzione di 650 motori per l’iconico velivolo.

Il programma di ammodernamento totale del campus di Indianapolis è iniziato con un precedente investimento di 600 milioni di dollari in nuovi impianti di produzione, attrezzature aggiornate e tecnologia avanzata, che è stato completato nel 2021. L’investimento aggiuntivo di 400 milioni di dollari in strutture di test stabilirà ulteriormente il sito di Indianapolis tra i campus di produzione più avanzati che Rolls-Royce opera in qualsiasi parte del mondo.

Inoltre, Rolls-Royce ha investito oltre 100 milioni di dollari da costa a costa negli Stati Uniti dal 2015, aggiornando le strutture in Massachusetts, Georgia, Mississippi, Virginia, Carolina del Sud e California.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)