Conclusa a Borgo San Lorenzo (FI) l’esercitazione “SATER 1-22” condotta dall’Aeronautica Militare

Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco sono le realtà operative che hanno partecipato all’esercitazione di soccorso aereo “SATER 1-22”, svoltasi a Borgo San Lorenzo (FI) nel Mugello e conclusasi il 15 marzo. La SATER (Soccorso Aereo TERrestre) è un’attività addestrativa organizzata più volte all’anno su tutto il territorio nazionale dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’AM di Poggio Renatico (FE) insieme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con lo scopo di sviluppare sinergie e migliorare costantemente tecniche e procedure per portare a termine missioni di Ricerca e Soccorso.

“Esercitazioni come questa mostrano quanto sia importante mettere a sistema forze e prerogative offerte da ciascun attore al fine di collaborare ed addestrarsi a salvaguardia della vita umana. La SATER 01-2, pianificata dal Rescue Coordination Centre – RCC del COA, ha visto la partecipazione di circa 150 unità (tra equipaggi, operatori e personale di supporto) che hanno operato in uno scenario complesso, anche notturno, dove sono state simulate operazioni di ricerca e soccorso di un aereo da turismo di cui si erano perse le tracce. Tra gli eventi addestrativi anche il recupero di tre escursionisti infortunati sulle impervie aree del Mugello”, afferma il comunicato dell’Aeronautica Militare.

“Notevole lo sforzo logistico espresso nel Posto Base Avanzato allestito dai militari dell’Aeronautica presso l’aviosuperficie “Collina” di Borgo San Lorenzo (FI). Da qui le squadre di ricerca e soccorso, del CNSAS e della Guardia di Finanza, hanno utilizzato ben 8 elicotteri: uno dell’Aeronautica Militare (un elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR del 15° Stormo di Pratica di Mare – Roma) uno dell’Esercito Italiano (un UH-205 del 4° Reggimento “Altair” di Bolzano dell’Aviazione Esercito), uno della Marina Militare (un SH-90A del Quinto Gruppo Elicotteri della Stazione Elicotteri Luni Sarzana – Spezia), uno dei Carabinieri (un AW-139 del Nucleo Elicotteri CC di Pisa), due della Guardia di Finanza (un AB-412 della Sezione Aerea G.d.F. di Pisa e un UH-169 del 1° Gruppo Aereo della G.d.F. di Pratica di Mare), uno della Polizia di Stato (un UH-139 dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze) ed uno dei Vigili del Fuoco (un AW-139 del Nucleo Elicotteri VV.F. di Bologna). Ha preso parte anche un velivolo U-208 della Squadriglia Collegamenti di Linate (AM) che ha fornito supporto sorvolando l’area designata”, prosegue il comunicato.

“Addestrarsi con tante componenti provenienti dalle diverse Amministrazioni dello Stato è un valore aggiunto: ognuno ha contribuito con le proprie competenze e specificità alla buona riuscita della SATER, sfruttandone al meglio l’opportunità addestrativa da essa fornita. Conoscersi per operare insieme ci rende pronti ad intervenire in emergenze reali”, ha dichiarato al termine dell’evento il Col. Alfonso Cipriano, Direttore dell’Esercitazione. “L’incontro delle competenze di tutte le forze in gioco ha fatto sì che tante realtà diverse diventassero un unico Team”, queste le parole del Delegato Regionale CNSAS Toscana, Stefano Rinaldelli, che ha concluso “Un grande gruppo che ha lavorato in sinergia avendo come obiettivo comune il soccorso delle persone in difficoltà”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare)