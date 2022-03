Gulfstream aggiunge nuove caratteristiche al G280

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che sta continuando a investire nel suo super-midsize Gulfstream G280 con l’aggiunta di una cabin altitude più bassa e nuove LED exterior lights. I nuovi miglioramenti seguono un anno record di vendite ed esemplificano il continuo impegno di Gulfstream nei confronti del G280.

“Il G280 continua a stabilire lo standard per la super-midsize class e stiamo riscontrando livelli eccezionali di interesse da parte dei clienti di tutto il mondo”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “L’anno passato ha segnato un anno record di vendite per il G280, confermando che il nostro continuo investimento è stato ben accolto”.

La continua ricerca e sviluppo, unita all’eccellenza nell’allestimento degli interni, ha consentito a Gulfstream di introdurre una cabin altitude ancora più bassa per il G280, riducendola da 6.000 piedi/1.829 metri a 4.800 piedi/1.463 metri a un’altitudine di crociera di 41.000 piedi/12.497 metri. La nuova cabin altitude più bassa significa meno affaticamento del corpo, lasciando i clienti ancora più rilassati e rinfrescati quando raggiungono la loro destinazione.

Le nuove luci a LED esterne del G280 rafforzano la sicurezza dell’aeromobile attraverso una maggiore visibilità in volo e durante le operazioni a terra. Questo aggiornamento vanta anche requisiti di manutenzione ridotti e una maggiore affidabilità.

La cabin altitude migliorata e le luci a LED saranno disponibili sui nuovi G280 a metà del 2023 e per i clienti esistenti come retrofit opzionale.

Solo nell’ultimo anno, Gulfstream ha aggiunto una serie di nuove funzionalità al G280 che migliorano l’esperienza dei passeggeri e aumentano la sicurezza, semplificando al contempo il carico di lavoro dei piloti.

“Il velivolo G280 può ora essere equipaggiato con il Gulfstream plasma ionization clean air system, dimostrato in test di laboratorio per neutralizzare agenti patogeni e allergeni. Il Controller-Pilot Datalink Communication (CPDLC) è ora conforme a FANS-E.

Per i clienti che scelgono l’avionica Gulfstream G280 upgrade V3.6.1: SiriusXM graphical weather con real-time updates; dual electronic charts per creare un paperless flight deck e ridurre il pilot workload; surface management system (SMS), che fornisce alert acustici e visivi per avvisare i piloti riguardo unsafe ground and arrival operations e aiutare a prevenire le runway incursions; accesso a vertical weather and predictive windshear information.

Il G280 è certificato per steep approach, fornendo accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo, ed è stato recentemente certificato secondo i rigorosi Federal Aviation Administration Stage 5 noise standards. È l’unico aeromobile della sua classe con Visual Advantage credit, che concede a operatori selezionati l’autorizzazione a effettuare e iniziare instrument approaches in low-visibility conditions below published approach minima”, afferma Gulfstream Aerospace.

“La cabina del G280 offre molteplici opzioni di planimetria e posti, fino a 10 con un tavolo da conferenza a quattro posti. È dotato dell’esclusivo cabin management and high-definition entertainment systems di Gulfstream, di 19 ampi finestrini, accesso ai bagagli ad alta quota e molteplici opzioni di connettività, incluso un high-speed Ka-band satellite system”, conclude Gulfstream Aerospace.

Gulfstream digitalizza decenni di storia di ingegneria aeronautica

Inoltre, Gulfstream ha comunicato che un team presso il quartier generale di Gulfstream Aerospace Corps a Savannah, Georgia, ha recentemente progettato un nuovo database tool per rendere facile l’accesso a record importanti e per garantire che ogni dettaglio sia preservato per il futuro.

Uno spazio, gestito con cura da un team di archivisti ingegneri e analisti di dati, contiene quasi sette decenni di documenti di ingegneria critici di Gulfstream – migliaia di progetti disegnati a mano di parti, progetti di cabine, disegni di aerei e altro.

“E’ una delle stanze più importanti del nostro intero impianto di produzione”, ha affermato Sheryl Bunton, senior vice president and chief information officer at Gulfstream. “Ci sono centinaia di migliaia di documenti, inclusi molti dei disegni originali dei primissimi giorni di Grumman e Gulfstream. Abbiamo record incredibilmente dettagliati, ma nessuno di essi era facilmente ricercabile”.

“Abbiamo lanciato un nuovo progetto per convertire tutti i record con file CAD associati insieme a molti documenti in PDF leggibili dalla macchina, creando un database ricercabile chiamato Aircraft Information Retrieval (AIR) system. Questo nuovo sistema farà risparmiare migliaia di ore di lavoro ai nostri professionisti dell’ingegneria, della produzione e dell’assistenza clienti”.

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti richiede che Gulfstream mantenga registri accurati di tutti i suoi velivoli, inclusi i dati di progettazione del tipo di ogni modello risalente al Gulfstream I, prodotto per la prima volta nel 1958.

Bunton afferma che l’obiettivo del progetto non è solo migliorare la qualità dei dati digitalizzando e preservando i documenti preziosi, ma anche migliorare l’usabilità e la coerenza. “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il modo in cui gestiamo i dati. AIR non solo digitalizza centinaia di migliaia di record, ma garantisce di preservare questa preziosa storia della nostra azienda e di tutte le persone incredibilmente talentuose che hanno trascorso decenni a progettare e costruire questi fantastici velivoli”.

Per quanto riguarda i disegni originali, Gulfstream prevede di tenere tutti i documenti accuratamente conservati nel suo deposito tecnico climatizzato.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)