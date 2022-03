Pratt & Whitney testa con successo il GTF Advantage Engine con 100% Sustainable Aviation Fuel

Pratt & Whitney ha annunciato di aver testato con successo la GTF Advantage engine configuration con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il test si è svolto presso la struttura dell’azienda a West Palm Beach, Florida, Stati Uniti, a partire dal 1 marzo e segna un passo chiave sulla strada verso 100% SAF operation con GTF-powered aircraft. Il test è anche un elemento chiave di un ampio programma di sviluppo per preparare il GTF Advantage per l’entrata in servizio nel 2024, convalidando le performance del motore con 100% SAF nei thrust transients, in avviamento e riguardo l’operabilità.

“Siamo entusiasti di aver testato con successo il motore GTF Advantage con SAF non miscelato”, ha affermato Graham Webb, Chief Sustainability Officer, Pratt & Whitney. “Il GTF Advantage rappresenta il motore più ecologico con le emissioni più basse del settore e ora sta dimostrando la piena capacità operativa per i carburanti per aviazione più ecologici di oggi e di domani. Il funzionamento con 100% SAF è una componente chiave dell’impegno del settore per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 e il completamento di questi test ci avvicina a tale obiettivo”.

Pratt & Whitney è stata attivamente coinvolta nei test con i SAF per quasi due decenni e ha contribuito a stabilire gli standard tecnici che consentono ai motori odierni di funzionare con miscele SAF fino al 50% con cherosene standard. Pratt & Whitney sta lavorando per convalidare i suoi motori per funzionare con 100% SAF e la società continua a collaborare a stretto contatto con la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) e ASTM International al servizio di tale obiettivo.

“I carburanti sostenibili per l’aviazione sono fondamentali per la sfida di decarbonizzare l’aviazione e raggiungere l’obiettivo net zero del nostro settore. La convalida e la certificazione del motore GTF Advantage con SAF al 100% garantirà la capacità di questo motore di fornire una propulsione sostenibile ai nostri clienti in molti decenni di servizio”, ha affermato Sean Bradshaw, technical fellow for sustainable propulsion at Pratt & Whitney. “Rimaniamo impegnati a lavorare con l’industria per creare un percorso praticabile per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di SAF”.

“Pratt & Whitney ha utilizzato il 100% di Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosine (HEFA-SPK) fuel acquistati da World Energy per il test. L’HEFA-SPK è un tipo specifico di carburante a base di olio vegetale idrotrattato utilizzato nell’aviazione ed è considerato da CAAFI un’alternativa leader in sostituzione del carburante per jet convenzionale, grazie alla sostenibilità della sua materia prima.

Il GTF è il single-aisle aircraft engine più efficiente e sostenibile al mondo. La famiglia GTF ha ridotto il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20% rispetto ai motori della generazione precedente. Di conseguenza, i motori GTF hanno fatto risparmiare oltre 600 milioni di galloni (due miliardi di litri) di carburante e oltre sei milioni di tonnellate di CO2 da quando sono entrati in servizio nel 2016. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: John Karsten Moran – Pratt & Whitney)