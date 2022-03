News Brevi – 19.03.2022

ACI WORLD ASSEGNA GLI AIRPORT SERVICE QUALITY AWARDS DI QUEST’ANNO – Airports Council International (ACI) World ha annunciato i destinatari degli Airport Service Quality (ASQ) Awards di quest’anno che celebrano e mettono in mostra i migliori aeroporti del mondo come espresso dai viaggiatori. La pandemia di COVID-19 ha continuato ad avere un forte impatto sul traffico passeggeri nel 2021 con l’evoluzione delle misure sanitarie e una nuova serie di aspettative che influenzano il modo in cui l’esperienza aeroportuale viene fornita e vissuta. Nonostante la crisi in corso, gli aeroporti di tutto il mondo hanno continuato a dare la priorità all’ascolto e all’adattamento alle esigenze in evoluzione dei propri clienti attraverso i sondaggi ASQ. Dai dati raccolti nel 2021 da oltre 370.000 sondaggi, 110 premi sono stati vinti da 87 singoli aeroporti in tutto il mondo. Le categorie del premio includono i migliori aeroporti per dimensione (passeggeri all’anno) e regione, nonché le migliori misure igieniche per regione, di cui ci sono 46 vincitori (leggi anche qui).

QANTAS: RITORNA LA FIRST CLASS SULL’A380 – Qantas ripristinerà la sua offerta completa di prima classe alla fine di questo mese sia a terra che in aria mentre i viaggi internazionali post-pandemia si riprenderanno. Un quarto Qantas A380 è emerso dal deserto californiano, con VH-OQH che ha lasciato il deposito di stoccaggio questo mese per la prima volta da quando è stato parcheggiato lì nel marzo 2020. Qantas ha utilizzato il tempo di fermo per aggiornare gli A380 aumentando il numero di posti premium e rinnovando le cabine. L’aereo ha una cabina di classe business riconfigurata, con 70 suite business aggiornate e una sezione premium economy estesa con 60 posti, rispetto a 35, oltre a cabine economy e First rinnovate. Anche la lounge del ponte superiore è stata completamente rinnovata con posti a sedere in stile cabina per 10 persone, un bar self-service e un’opzione per ordinare drink e snack esclusivi. Dal 27 marzo, Qantas riaprirà le sue Business Lounge internazionali di Sydney e Melbourne e ripristinerà le sue First Lounge in Australia, che hanno operato come First/Business Lounge ibride durante la pandemia. L’A380 Qantas attualmente opera voli da Sydney a Los Angeles e da giugno opererà anche voli tra Sydney e Londra via Singapore.

ELICOTTERO AERONAUTICA MILITARE SOCCORRE UOMO COLPITO DA MALORE – La scorsa notte (18 marzo 2022) un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto in soccorso di un uomo di 74 anni colpito da una crisi ipertensiva, imbarcato sulla nave tedesca Sea Eye 4. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) e alle ore 22:45L è decollato, dopo aver imbarcato un medico e un paramedico, in direzione della nave posta a 100 miglia nautiche ad ovest della Sicilia. Il mare molto mosso (6 della scala Beaufort) e l’intenso vento (35 nodi) hanno reso il soccorso molto impegnativo a causa dell’ampio movimento di beccheggio dell’imbarcazione. L’uomo è stato recuperato con l’ausilio del verricello e accompagnato all’Aeroporto Militare di Trapani-Birgi dove c’era ad aspettarlo un’ambulanza per i successivi accertamenti presso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. L’equipaggio una volta atterrato nella base aerea di Trapani-Birgi, alle ore 01:20L del mattino, ha ripreso la prontezza per il servizio S.A.R. Nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK TORNA ALLA REDDITIVITA’ – Lufthansa Technik AG ha fatto un grande passo fuori dalla crisi dell’aviazione legata alla pandemia durante l’anno finanziario 2021 ed è tornata alla redditività. L’azienda ha ottenuto il turnaround attraverso una ristrutturazione completa, una chiara focalizzazione sul cliente e l’ulteriore sviluppo del suo portafoglio di prodotti. Lufthansa Technik è riuscita ad aumentare i ricavi del 7% a 4,003 miliardi di euro (anno precedente: 3,747 miliardi di euro) e ha nuovamente generato un adjusted EBIT chiaramente positivo di 210 milioni di euro (anno precedente: -383 milioni di euro). “Il 2021 è stato un altro anno difficile. Ci siamo rigorosamente riorganizzati e ristrutturati, ma oggi Lufthansa Technik è migliore, più efficiente e più potente di prima della crisi. Lo dobbiamo anche all’impegno e alla flessibilità di i nostri dipendenti”, ha affermato Johannes Bussmann, Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik.

AMERICAN AIRLINES AMPLIA LA SUA PRESENZA AL TERMINAL 5 DI LONDON HEATHROW – A partire dal 27 marzo, American Airlines amplierà ulteriormente la propria presenza nel Terminal 5 dell’aeroporto internazionale di Londra Heathrow (LHR) co-localizzando fino a 11 voli giornalieri per la stagione estiva. Questa mossa consente ai clienti di American Airlines che si collegano con British Airways, partner di Atlantic Joint Business, così come con altri vettori della oneworld Alliance, di godere di un’esperienza più fluida tra i vettori partner e di un accesso più conveniente alle sei lounge premium di British Airways. “Londra è un gateway fondamentale per i nostri clienti che viaggiano in tutto il mondo”, ha affermato Jose Freig, Vice President of International Operations and Premium Guest Services, American. “Co-locando insieme ai nostri partner nel Terminal 5, i nostri clienti congiunti godranno di una comodità senza precedenti durante la connessione. Non vediamo l’ora di integrare ulteriormente le nostre operazioni quest’estate, sia negli Stati Uniti che a Londra, poiché miriamo a continuare a migliorare l’esperienza dei nostri clienti”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA IL LEADERSHIP TEAM DI AADVANTAGE – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi il gruppo dirigente che guiderà il programma fedeltà AAdvantage® in futuro. “Il programma AAdvantage® si è evoluto in modo significativo per rispondere alle esigenze e alle preferenze dei nostri membri”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer, American. “Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinariamente positiva per semplificare il modo in cui i membri possono ottenere lo status attraverso i punti fedeltà e continueremo ad accelerare lo sviluppo del programma per rendere i viaggi gratificanti per i nostri fedeli membri”.

AIRLINK ANNUNCIA UN NUOVO COLLEGAMENTO DIRETTO – Airlink, compagnia aerea sudafricana, lancerà un nuovo volo diretto tra Durban e Harare a partire dal 5 aprile 2022. I voli diretti su questa rotta opereranno il martedì, giovedì e la domenica. I voli in partenza dall’Aeroporto Internazionale King Shaka di Durban partiranno alle ore 10:30 e atterreranno all’aeroporto internazionale Robert Mugabe di Durban alle ore 12:40. I voli di ritorno partiranno da Harare alle 13:20 e atterreranno a Durban alle 15:35. La durata del volo è di circa 2 ore e 10 minuti.