LATAM Airlines implementa il servizio “Ready to Fly”

Il gruppo LATAM Airlines ha recentemente implementato “Ready to Fly”, un servizio digitale opzionale con lo scopo di migliorare e facilitare l’esperienza del cliente, in particolare in termini di documentazione sanitaria richiesta.

I passeggeri LATAM potranno presentare i documenti sanitari richiesti tramite WhatsApp, tra le 6 e le 48 ore prima del volo, facilitando l’organizzazione della documentazione e la revisione da parte della compagnia aerea. Infatti, il gruppo LATAM si impegna ad esaminare tutti i documenti e fornire una risposta prima della partenza.

“Questa nuova funzionalità si aggiunge ai diversi strumenti che il gruppo ha messo a disposizione dei passeggeri per migliorare l’esperienza di viaggio, ridurre i tempi di elaborazione pre-volo e ottimizzare il tempo in aeroporto”, ha affermato Paulo Miranda, Vice President of Customers di LATAM Airlines Group.

“Come funziona?

I passeggeri ricevono una e-mail con un link relativo all’account WhatsApp di LATAM Airlines.

I passeggeri selezionano la loro lingua.

I Passeggeri inseriscono le proprie informazioni di viaggio.

Il sistema richiede il passaporto, il modulo sanitario obbligatorio e un test COVID-19 aggiornato o il certificato di vaccinazione (questi documenti devono essere inviati in formato PDF o immagine).

Una volta approvati i documenti, i passeggeri riceveranno un messaggio di conferma e saranno pronti a volare.

Con questo miglioramento funzionale, LATAM tende a incrementare l’esperienza di volo dei propri passeggeri e a diminuire i tempi di attesa, oltre ad evitare il rifiuto di imbarco dovuto alla documentazione di viaggio incompleta. LATAM continua inoltre, a rafforzare il suo impegno nella sicurezza a bordo”, afferma LATAM.



Per ulteriori informazioni su questo strumento, visitare https://www.latamairlines.com/us/en/experience/prepare-your-trip/ready-to-fly.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)