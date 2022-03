News Brevi – 21.03.2022

AL VIA IL CODESHARE TRA EUROWINGS E SMARTWINGS – Eurowings e Smartwings hanno lanciato la prima fase del loro accordo di codeshare. Con effetto immediato, le connessioni Eurowings dalla nuova base di Praga verso le destinazioni Colonia/Bonn, Amburgo, Düsseldorf, Bristol, Birmingham, Copenaghen, Barcellona, Atene, Larnaca, Heraklion, Málaga, Alicante, Stoccolma, Faro, Roma e Maiorca saranno offerte con i numeri di volo Smartwings e commercializzate tramite smartwings.com e altri canali. Ciò consentirà ai clienti Smartwings di beneficiare del numero crescente di collegamenti diretti della compagnia aerea di Lufthansa Group dalla capitale ceca. In una fase successiva della partnership, è previsto che i voli Smartwings vengano offerti anche con i numeri di volo Eurowings. “Siamo lieti di annunciare il lancio di voli in codeshare con il nostro partner Smartwings. La cooperazione rafforza la nostra posizione a Praga e ci consente di offrire ai nostri clienti opzioni di viaggio più numerose e più facili. L’attuazione dell’accordo arriva esattamente al momento giusto. Dopo due anni trascorsi molto tempo a casa, la voglia di viaggiare è più forte che mai. Attualmente stiamo assistendo a un aumento delle prenotazioni, non solo nella Repubblica Ceca, ma su tutta la nostra rete di rotte”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “Siamo lieti di essere in grado di espandere significativamente la nostra rete attraverso la cooperazione con Eurowings”, afferma Roman Vik, board member and CEO of Smartwings. Con l’apertura della sua base nella capitale ceca, Eurowings ha ampliato notevolmente i suoi servizi nell’Europa centrale. Entro l’estate 2022 la filiale Lufthansa baserà tre Airbus A320, compresi gli equipaggi locali, nella capitale ceca. I voli saranno operati da Eurowings Europe, pan-European flight operation di Eurowings.

FLIBCO.COM DEBUTTA CON I SUOI SERVIZI IN ITALIA E SCEGLIE TORINO COME PRIMA CITTÀ IN CUI LANCIARE IL SUO PRIMO COLLEGAMENTO – È tutto pronto per lo sbarco nel mercato italiano di flibco.com, società specializzata in soluzioni di mobilità aeroportuale e già affermata in diversi Paesi europei come Belgio, Lussemburgo e Germania. Per il debutto nel Belpaese, la società sceglie di collegare la città di Torino e l’aeroporto di Milano Malpensa, inaugurando oggi, lunedì 21 marzo, l’apertura delle vendite online. Il servizio sarà effettivamente operativo a partire da venerdì 25 marzo. Il nuovo collegamento gestito da Flibco.com sarà attivo 7 giorni su 7, con tariffa fissa di 22 Euro. Ogni giorno, ci saranno 10 partenze da Torino in direzione di Milano Malpensa e 10 partenze da Milano Malpensa in direzione Torino e il servizio sarà operato dal partner locale Linea Azzurra. Per venire incontro alle esigenze dei diversi passeggeri, nella città di Torino i bus effettueranno 3 fermate, presso la stazione Torino Lingotto, la stazione Torino Porta Susa e in Corso Giulio Cesare. La programmazione delle corse è basata su un’analisi approfondita degli orari del traffico aereo e permette ai passeggeri di arrivare o lasciare l’aeroporto senza inutili perdite di tempo, poiché sincronizzata con il calendario di arrivi e partenze delle compagnie aeree. Il servizio è acquistabile direttamente a bordo del pullman o con pochi click sul sito www.flibco.com o sull’app per smartphone.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL 500° C-130J – Lockheed Martin ha recentemente consegnato il suo 500° aereo da trasporto C-130J Super Hercules. Questo Super Hercules (Lockheed Martin aircraft #5934) è un C-130J-30 assegnato al 130th Airlift Wing situato presso la McLaughlin Air National Guard Base a Charleston, West Virginia. Il 130th Airlift Wing è un operatore C-130 di lunga data che sta attualmente modernizzando la sua flotta Hercules legacy con C-130J. Il governo degli Stati Uniti opera la più grande flotta di C-130J Super Hercules al mondo. Il C-130J Super Hercules è l’attuale modello di produzione del leggendario aereo C-130 Hercules. Scelto da 26 operatori in 22 nazioni, la flotta globale C-130 ha superato oltre 2 milioni di ore di volo e detiene più di 54 record mondiali. Definito dalla sua versatilità, ci sono 17 diverse configurazioni di missione del C-130J che includono trasporto (militare e commerciale), consegna di aiuti umanitari, antincendio aereo, supporto in caso di calamità naturali, medevac, ricerca e soccorso, ricognizione meteorologica e rifornimento aereo. Essendo il C-130 più avanzato mai prodotto, il C-130J-30 Super Hercules offre diversi miglioramenti e avanzamenti rispetto ai modelli precedenti.

DASSAULT AVIATION E ISAE-SUPERAERO RINNOVANO LA LORO COLLABORAZIONE – Dassault Aviation e ISAE-SUPAERO rinnovano la collaborazione alla “Design and Architecture of Cognitive Air Systems” Research Chair. La “Design and Architecture of Cognitive Air Systems” teaching and research chair, avviata nel 2016 da Dassault Aviation, ISAE-SUPAERO e dalla sua Fondazione, mira a ripensare il rapporto tra crews and systems in aviazione. Dopo alcuni primi risultati promettenti, i due attori dell’aviazione hanno deciso di rinnovare la loro partnership per altri tre anni. Questa cattedra, le cui principali aree di ricerca sono la neuroergonomia, il processo decisionale automatizzato e l’ingegneria dei sistemi, mira a studiare diversi aspetti della collaborazione uomo-macchina. L’idea è di rendere le operazioni di aviazione civile e militare più robuste, efficienti e sicure, garantendo al contempo il complete crew control. Il lavoro condotto dalla research chair on Human-Machine interaction dal 2016 al 2021 ha portato allo sviluppo di diversi strumenti basati su misurazioni fisiologiche, nonché tecniche di machine learning e pianificazione automatizzata dell’azione. I team si sono concentrati in particolare sullo sviluppo di funzioni di assistenza attiva o passiva per aiutare piloti e operatori a migliorare le proprie prestazioni. Dassault Aviation sta pianificando di integrare queste funzioni nei propri aerei civili e militari entro il prossimo decennio.

DELTA E AIRBUS COLLABORANO NELL’AMBITO DELL’HYDROGEN FUEL – Nell’ambito del suo piano Flight to Net ZeroSM per scalare e far progredire le tecnologie sostenibili, Delta ha firmato un memorandum d’intesa per diventare la prima compagnia aerea con base negli Stati Uniti a collaborare con Airbus nella ricerca e sviluppo di aeromobili alimentati a idrogeno e dell’ecosistema necessario per fare il passaggio. “Per portare avanti il futuro dell’aviazione sostenibile, dobbiamo accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie potenzialmente dirompenti”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer di Delta. “L’hydrogen fuel è un concetto entusiasmante che ha il potenziale per ridefinire lo status quo. Questi passi tangibili gettano le basi per la prossima generazione dell’aviazione”. “Per decarbonizzare l’aviazione, dobbiamo sviluppare i giusti mattoni tecnologici e un ecosistema dinamico per l’idrogeno”, ha affermato Julie Kitcher, Airbus E.V.P. Communications & Corporate Affairs. “Attraverso una stretta collaborazione con partner chiave come Delta, integreremo l’esperienza e le esigenze specifiche dei nostri clienti per garantire che i nostri velivoli a emissioni zero siano un punto di svolta per l’aerospazio sostenibile”.

L’EU E LA CINA INDIVIDUANO AREE DI COOPERAZIONE PER L’AVIAZIONE SOSTENIBILE – Rappresentanti della European Commission, dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e della Civil Aviation Administration of China (CAAC) si sono incontrati con l’industria e il mondo accademico durante un seminario dal 15 al 17 marzo 2022, con l’obiettivo di avviare una rinnovata cooperazione su il tema della sostenibilità. Il ‘Sustainable Aviation Strategies Overview in Europe and China Workshop’ ha offerto ai partecipanti l’opportunità di condividere i propri programmi e identificare aree di reciproco interesse e cooperazione futura. L’evento è stato organizzato nell’ambito dell’EU-China Aviation Partnership Project (APP). I partecipanti hanno condiviso approfondimenti e discusso una serie di argomenti. L’incontro è stato il primo di una serie di workshop incentrati sulle strategie di trasporto aereo sostenibile. I prossimi workshop già programmati per il 2022 si concentreranno sulla creazione di sinergie e sul rafforzamento della cooperazione nell’area dei Sustainable Aviation Fuels (SAF).