Persi contatti con B737 di China Eastern Airlines

Non sembrano lasciare molte speranze le prime testimonianze provenienti dalla Cina, che riportano la notizia dell’incidente per il volo China Eastern Airlines MU5735, operato con Boeing 737-89P e in volo da Kunming a Guanghzou, di cui si erano perse le tracce alcune decine di minuti fa. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero state 132 persone.

We are following multiple unconfirmed reports about a possible accident involving China Eastern Airlines flight #MU5735 a Boeing 737-89P (B-1791) en route from Kunming to Guanghzou, China. pic.twitter.com/d8MhU7mZPv

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) March 21, 2022