Wings India Airshow 2022: diversi costruttori annunciano la loro partecipazione

Dal 24 al 27 marzo si terrà al Begumpet Airport in Hyderabad il Wings India airshow 2022. Diversi costruttori hanno annunciato la loro partecipazione.

Airbus A350 al centro della scena al Wings India Airshow 2022

L’Airbus A350 sarà al centro dell’attenzione all’airshow Wings India che si terrà all’aeroporto Begumpet di Hyderabad dal 24 al 27 marzo 2022. Hyderabad sarà anche l’ultima tappa del tour dimostrativo dell’A350 in India.

“Il viaggio aereo in India è a un punto di svolta con una classe media in crescita, una crescente propensione a viaggiare e un vantaggio geografico, tutti fattori favorevoli all’apertura del potenziale a lungo raggio. È il momento della rinascita delle soluzioni di viaggio internazionali dentro e fuori l’India”, ha affermato Rémi Maillard, President and MD of Airbus India & South Asia. “L’A350 offre la più ampia range capability combinata con il minor consumo di carburante ed è il fattore strategico per le compagnie aeree indiane per riconquistare quote di mercato nel redditizio segmento a lungo raggio e far crescere in modo redditizio le proprie operazioni. Crediamo che l’A350 plasmerà il futuro dei viaggi a lungo raggio. Siamo quindi lieti di presentare l’aereo A350 al Wings India 2022″.

L’azienda esporrà anche un modello in scala del suo aeromobile A220 single-aisle, appositamente costruito per il 100-160 seat market, che può rivelarsi un punto di svolta per la connettività regionale in India.

Airbus Helicopters presenterà modelli in scala dell’ACH130 e dell’H160.

Embraer porta l’E195-E2 a Wings India

L’E195-E2 sarà al Wings India 2022 come parte del suo tour dimostrativo in India. Presentando una livrea “TechLion” che copre l’intera fusoliera dell’aereo, questo aereo è il membro più grande della famiglia E-Jets di nuova generazione, l’E-Jets E2, ed è progettato per ospitare fino a 146 passeggeri.

“La scena dell’aviazione indiana è a un punto di svolta e ora è il momento per le compagnie aeree di riposizionarsi per una crescita sostenibile”, ha affermato Raul Villaron, Asia Pacific Vice-President for Embraer Commercial Aviation. “L’E195-E2 offre un basso costo per posto, il che lo rende molto competitivo con i large narrow-body aircraft prevalenti in India. È l’aereo perfetto per le compagnie aeree”.

Secondo l’analisi di Embraer, anche prima del COVID, il 50% dei voli nazionali in India aveva tra i 90 e i 150 passeggeri per volo. Ciò rende l’E195-E2 la combinazione ideale tra capacità ideale e basso costo unitario, una piattaforma convincente per collegare metro to non-metro e non-metro to non-metro cities in India.

L’E195-E2 è operato da diverse compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui KLM (Paesi Bassi), Helvetic Airlines (Svizzera), Azul (Brasile), Air Peace (Nigeria) e presto Porter Airlines (Canada).

ATR rende la mobilità aerea regionale più conveniente in India

ATR presenterà i suoi ultimi prodotti e servizi al Wings India 2022 dal 24 al 27 marzo.

Il produttore ha recentemente lanciato una nuova variante motore, il PW127XT, che ridurrà ulteriormente i consumi di carburante e i costi di manutenzione del motore, rispettivamente del 3% e del 20%, rafforzando la posizione di ATR come l’aereo più economico e sostenibile sul mercato.

Fabrice Vautier, ATR SVP Commercial, ha dichiarato: “I turboprop sono la scelta collaudata per un ambiente altamente competitivo e con tariffe basse come il mercato regionale indiano, dove i trip and seat costs dei jet regionali sono troppo alti per competere. Anche andando oltre il Regional Connectivity Scheme, i velivoli ATR sono lo strumento perfetto per servire proficuamente thin point-to-point routes, essenzialmente perché sono gli aerei più efficienti su queste rotte, e c’è ancora un grande potenziale in India per collegare le città secondarie tra di loro, dove i flussi di passeggeri non sono abbastanza grandi da rendere rilevanti i modelli più grandi”.

Con 61 aeromobili che volano in India, operati da quattro compagnie aeree, che hanno servito 90 destinazioni e aperto 39 nuove rotte nel 2021, i turboelica ATR supportano la crescita socio-economica del paese dal 1999, servendo sia grandi aeroporti metropolitani che piccoli aeroporti regionali, e fornendo connettività essenziale a migliaia di comunità.

(Ufficio Stampa Airbus – Embraer – ATR)