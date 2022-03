L’UK Consortium completa l’Urban Air Mobility Concept of Operations per la Civil Aviation Authority

Eve UAM, una società Embraer, ha annunciato il completamento del Concept of Operations (CONOPS) per l’airspace integration dell’Urban Air Mobility (UAM) nel Regno Unito. Guidato da Eve, l’Air Mobility Consortium del Regno Unito è composto da società globali con competenze che abbracciano il settore dell’aviazione, tra cui NATS, Heathrow Airport, London City Airport, Skyports, Atech, Volocopter e Vertical Aerospace, e ha sviluppato il progetto in collaborazione con l’UK Civil Aviation Authority (CAA) Innovation Hub attraverso il suo Regulatory Sandbox.

Il Regulatory Sandbox della CAA offre alle organizzazioni o ai consorzi l’opportunità di testare la fattibilità delle loro soluzioni innovative, aiutando anche l’autorità di regolamentazione a definire le normative future in linea con le nuove tecnologie e concetti. Nel gennaio 2021, il consorzio è stato selezionato dalla CAA per unirsi a Sandbox nella sua Future Air Mobility Challenge, per sviluppare un quadro strategico che definirà i progetti, le procedure e le infrastrutture del low-level airspace per l’integrazione sicura di nuovi tipi di operazioni UAM in tutto il Regno Unito.

La prima pietra miliare del progetto è stata la compilazione di una linea di base che descrive le principali sfide normative che devono essere affrontate per consentire operazioni UAM sicure, efficienti e scalabili a emissioni zero, che hanno portato alla Civil Aviation Publication 2272. Il consorzio ha utilizzato questa linea di base per identificare su quali aree concentrarsi al fine di garantire che i concetti proposti tengano conto dei criteri precedentemente allineati con il regolatore.

Il CONOPS è stato sviluppato come un caso di studio incentrato su Londra, il trasporto di passeggeri all’interno di una rete di vertiporti dall’aeroporto di Heathrow (LHR) all’aeroporto di London City (LCY). Il consorzio ha seguito un rigoroso processo per sviluppare i concetti, comprese le revisioni interattive del CAA Innovation Hub, incorporando i loro feedback nel documento finale. Ha inoltre sfruttato i dati quantitativi derivati dalle simulazioni di modelli computerizzati per supportare i concetti proposti, nonché una serie di attività di coinvolgimento delle parti interessate per comprendere meglio le preoccupazioni e le esigenze delle parti interessate relative alle operazioni UAM.

Frederic Laugere, UK CAA Innovation Services Lead, ha dichiarato: “L’infrastruttura richiesta per supportare la futura implementazione della Urban Air Mobility (UAM) sarà significativa e un elemento chiave per il successo di questo nuovo settore. I dettagli significativi in questo rapporto e il real-world scenario aprono la strada per trasformare l’UAM in realtà”.

“Questo CONOPS si concentra principalmente sulle soluzioni necessarie per le sfide a breve termine che potrebbero avere un impatto sulle operazioni commerciali iniziali. Il London use case e il CONOPS forniscono un esempio tangibile per la CAA per comprendere meglio gli obiettivi UAM e supportare di conseguenza lo sviluppo di normative future. Il nostro lavoro indica anche quanto fiorente sarà in futuro il mercato dei voli eVTOL nel Regno Unito”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)