Emirates potenzia i servizi per Melbourne aggiungendo il secondo volo giornaliero con A380

Emirates ha annunciato il secondo volo giornaliero sulla rotta Dubai-Melbourne, servita dal suo aeromobile di punta A380. A partire dal 1 maggio, la compagnia aerea offrirà ai clienti quattordici servizi settimanali da Dubai a Melbourne. L’espansione dei servizi è supportata dal governo del Victoria per aiutare a velocizzare il ritorno dei voli internazionali a Melbourne e portare più visitatori nello stato.

La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Dubai e Melbourne farà aumentare i posti Emirates a oltre 1.000 al giorno per un totale di 700.000 all’anno tra l’hub globale di Dubai della compagnia aerea e Victoria, con 516 posti su ogni volo. I viaggiatori possono scegliere tra 14 suite di prima classe, 76 sedili in Business Class e 426 sedili ergonomici in Economy Class. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline.

Dal 1 maggio, il volo giornaliero aggiuntivo di Emirates partirà da Dubai ogni giorno alle 10:05, arrivando a Melbourne alle 05:30 del giorno successivo. Da Melbourne, il volo partirà alle 05:15 e arriverà a Dubai alle 13:10. Il volo aggiuntivo si unirà al servizio esistente che vola giornalmente da Dubai, con partenza alle 02:40 e arrivo alle 21:50 a Melbourne. Da Melbourne, il volo parte alle 21:15 e arriva a Dubai alle 05:15 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali. L’aggiunta del secondo servizio giornaliero A380 offrirà inoltre ai clienti una maggiore comodità con la possibilità di scegliere un volo mattutino o serale, per opportunità di collegamento ottimali in poi quando fanno scalo a Dubai.

Prima della pandemia, i voli internazionali portavano più di 3,1 milioni di visitatori a Victoria ogni anno e iniettavano 8,8 miliardi di dollari nell’economia. Emirates ha trasportato il 22% degli 1,3 milioni di passeggeri arrivati a Victoria da paesi europei chiave come Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera, che nel 2019 hanno aggiunto 86 milioni di dollari all’economia del Victoria.

Barry Brown, Emirates Divisional Vice President for Australasia, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea internazionale che serve l’Australia da oltre 25 anni, siamo particolarmente lieti di potenziare i nostri servizi per Melbourne, aggiungendo ancora più posti e opzioni di volo per la capitale del Victoria. Il nostro secondo servizio giornaliero A380 riafferma il nostro continuo impegno nei confronti dell’Australia e dei nostri fedeli passeggeri poiché la domanda di viaggi internazionali continua ad aumentare. Il programma dei voli recentemente ampliato significa anche che i nostri clienti possono vivere tre continenti in un giorno, godendosi la colazione in Australia, il pranzo a Dubai e la cena in Europa. Il volo inaugurale Emirates per l’Australia è arrivato a Melbourne nel 1996. Da allora, abbiamo trasportato più di 11 milioni di passeggeri su questa rotta chiave e siamo lieti che i viaggiatori e le imprese del Victoria possano continuare a godere della portata globale offerta dalla nostra vasta rete”.

La compagnia aerea si è costantemente impegnata ad aumentare i voli per l’Australia, che saliranno a 42 voli settimanali a maggio, con l’ammiraglia della compagnia aerea che vola a Sydney, Melbourne e Brisbane. Da allora le capitali di Victoria e News South Wales saranno servite da voli due volte al giorno e la capitale del Queensland una volta al giorno, operando sull’iconico A380. Emirates fornisce anche servizi passeggeri per Perth con l’altro aereo a fusoliera larga della sua flotta, il Boeing 777-300ER, che opererà tutti i giorni dal 1 maggio.

“L’esperienza A380 Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli. La compagnia aerea sta gradualmente espandendo il dispiegamento di questo velivolo di punta in linea con la crescente domanda e le approvazioni operative, con 29 destinazioni ora servite su base programmata.

Emirates ha esteso le sue politiche di prenotazione flessibili ad agosto 2022 nel caso in cui i piani di viaggio debbano essere modificati. Alcuni biglietti possono essere prorogati fino a 36 mesi in linea con la dedizione della compagnia aerea alla flessibilità”, afferma Emirates.

I clienti di Emirates e Qantas hanno accesso a un’ampia rete di destinazioni grazie alla partnership in codeshare tra le due compagnie aeree. Oltre a più di 120 destinazioni verso cui vola Emirates, i suoi clienti hanno attualmente accesso a quasi 30 destinazioni australiane attraverso la partnership, mentre i clienti Qantas possono volare con Emirates a Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)