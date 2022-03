News Brevi – 23.03.2022

WIZZ AIR: 2 MILIONI DI BIGLIETTI SCONTATI – Wizz Air informa: “Solo per oggi, la compagnia aerea Wizz Air ha messo a disposizione dei propri clienti 2 milioni di biglietti con un imperdibile sconto del 20%. La promozione, valida dalle 00 del 23 marzo alle 23 e 59 dello stesso giorno, potrà essere utilizzata per viaggiare entro il 31 maggio 2022. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. La promozione si applica dalle ore 00 del 23 marzo alle 23 e 59 dello stesso giorno. Il 20% di sconto viene calcolato sulla tariffa, tasse escluse. Il numero di posti in promozione (2.000.000) sono disponibili soltanto su voli selezionati consultabili su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ durante il periodo della promozione. Il periodo di viaggio è limitato, i viaggi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2022. La promozione si applica solo alle prenotazioni avvenute tramite wizzair.com o sull’app mobile WIZZ. La promozione non si applica a gruppi”.

AEROPORTI DI ROMA: SPOSTAMENTO CHECK-IN PER ALCUNI VETTORI – Aeroporti di Roma comunica che dal giorno 27 marzo 2022 le operazioni check-in dei vettori Austrian Airlines, Brussels Airlines, Finnair, Lufthansa, SAS, Sky Express, Swiss International Airlines, saranno trasferite dal T3 al T1. Con pari decorrenza le operazioni del vettore ITA Airways per le sole tratte Extra-Schengen Long-Haul saranno trasferite dal T1 al T3.

ITA AIRWAYS E UNICEF INSIEME PER L’EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA – ITA Airways ha stretto un accordo di Partnership con UNICEF, aderendo attivamente alle iniziative destinate a supportare la crisi umanitaria in Ucraina, attraverso attività di coinvolgimento e sensibilizzazione dei dipendenti e dei clienti, utilizzando tutti canali di comunicazione a disposizione: sito ita-airways.com, canali social della Compagnia, a bordo dei propri aerei con annunci dedicati, canali di comunicazione interna aziendale. La Partnership ha come obiettivi sostenere il programma di raccolta fondi dell’UNICEF, per supportare tutti i bambini e gli adolescenti che vivono la crisi umanitaria in corso. Mediante il contributo dei donatori sarà possibile per l’UNICEF acquistare alimenti, bevande, medicinali, fornire servizi igienici e protezione alle famiglie colpite dal conflitto in Ucraina. Inoltre, punta a sensibilizzare e stimolare i clienti ad aderire all’iniziativa destinata a contrastare la crisi umanitaria in Ucraina. ITA Airways, oltre a partecipare attivamente alla donazione, invierà alla popolazione dell’Ucraina, migliaia di coperte e di piumini.

AIR EUROPA IMPEGNATA NEL TRASPORTO DI AIUTI UMANITARI IN UCRAINA – Air Europa ha inviato un primo carico di aiuti umanitari ai profughi della guerra in Ucraina che la CaixaBank Volunteer Association, in collaborazione con l’omonimo istituto finanziario, enti sociali e numerose aziende private è riuscito ad organizzare e a trasferire alle città polacche di Tarnów, Rzeszów e Przemysl e da lì è ripartito per trasferire i profughi in Spagna. La compagnia aerea ha inviato in questo primo convoglio più di 300 coperte e 700 kit per l’igiene personale, capi di abbigliamento e prodotti necessari per la cura della persona. Il convoglio della CaixaBank Volunteer Association ha lasciato Barcellona mercoledì 16 marzo, tornando a Barcellona il 21 marzo, dopo aver evacuato 200 rifugiati. Il trasferimento dei profughi è stato promosso dalla CaixaBank Volunteer Association in collaborazione e con il sostegno speciale della Fondazione Convento di Santa Clara e Messaggeri di Pace, ha avuto il supporto di agenzie e istituzioni governative e di molteplici aziende che hanno inviato forniture mediche, alimenti non deperibili e prodotti essenziali.

ASTRA PRESENTA EASYLINKZ, SOLUZIONE NDC PER LE AGENZIE DI VIAGGIO – Astra, realtà consolidata nei voli charter e gruppi, aggiunge al proprio portfolio un nuovo prodotto per offrire alle agenzie di viaggio partner uno strumento in più per la biglietteria aerea e presenta al mercato italiano del turismo Easylinkz Limited, un fornitore di tecnologia e un aggregatore NDC certificato IATA che sviluppa i prodotti Crazy Llama. Easylinkz offre una soluzione per le agenzie di viaggio che utilizzano i GDS quali Amadeus o Sabre Con oltre 200 clienti in tutto il mondo, Easylinkz offre soluzioni dedicate alla distribuzione dei contenuti diretti delle compagnie aeree agli agenti di viaggio, senza alcun investimento o costo addizionale. Concretamente, Crazy Lama è un assistente virtuale che si attiva durante la ricerca di un volo in GDS e che, grazie alle integrazioni dirette con vari fornitori come Lufthansa, British Airways, Aegean, Austrian, Emirates, Iberia, etc, è in grado di proporre tariffe convenienti.

SAS: IL CFO MAGNUS ORNBERG LASCIA LA COMPAGNIA – Magnus Örnberg, SAS Executive Vice President and CFO, ha annunciato che lascerà SAS nella primavera del 2022. “Voglio ringraziare Magnus per i suoi grandi sforzi per SAS. Mi dispiace che Magnus scelga di andarsene e gli auguro ogni bene per i suoi impegni futuri”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Questo è stato uno dei lavori più interessanti che abbia mai svolto e sono grato di aver fatto parte di questo importante ed entusiasmante business. Non è stata una decisione facile lasciare un ambiente così stimolante e un team assolutamente fantastico”, afferma Magnus Örnberg, CFO di SAS. Magnus rimarrà nel suo ruolo attuale per garantire una transizione senza intoppi e SAS ha avviato il tempestivo reclutamento del suo successore.

ETIHAD GUEST E EMIRATES NBD AMPLIANO LA PARTNERSHIP – Emirates NBD, banca leader nella Middle East, North Africa and Turkey (MENAT) region, ha ampliato la sua partnership di lunga data con Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways. La partnership introduce un premium co-branded credit card programme, in associazione con Visa, leader mondiale dei pagamenti digitali.

ETIHAD AIRWAYS SI PREPARA AD UN GRANDE VOLUME DI PASSEGGERI AD ABU DHABI – Etihad Airways si prepara ad accogliere un grande volume di passeggeri all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi durante il fine settimana. Le restrizioni di viaggio legate al Covid sono state completamente rimosse per i viaggiatori che volano nel Regno Unito, Bahrain e Irlanda, mentre i viaggiatori verso Giordania, Maldive o Arabia Saudita devono solo fornire un health declaration form. Maggiori informazioni possono essere trovate su etihad.com/destinationguide. I viaggiatori in partenza da Abu Dhabi dovranno sostenere un test PCR solo se è un requisito della loro destinazione finale. I passeggeri che sono completamente vaccinati non hanno bisogno di un test PCR quando tornano ad Abu Dhabi. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand and Marketing, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con la rimozione della maggior parte delle restrizioni di viaggio, non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a bordo durante il prossimo periodo di vacanza”.

AMERICAN AIRLINES E JETBLUE INTRODUCONO ULTERIORI VANTAGGI – American Airlines e JetBlue stanno migliorando l’esperienza di viaggio per i loro viaggiatori più fedeli, con nuovi vantaggi per i membri AAdvantage® e TrueBlue Mosaic quando viaggiano su una delle due compagnie aeree. È l’ultimo round di vantaggi per i clienti reso possibile dalla Northeast Alliance (NEA) delle compagnie aeree. A partire da oggi, al momento del check-in per un volo American o JetBlue, i membri AAdvantage e i membri TrueBlue Mosaic possono scegliere complimentary Main Cabin Extra o Even More® Space seats, se disponibili. I servizi Main Cabin Extra di American e Even More Space di JetBlue includono spazio extra per le gambe, imbarco anticipato e spazio dedicato nella cappelliera. I membri AAdvantage Executive Platinum e Platinum Pro e i membri TrueBlue Mosaic possono anche beneficiare di modifiche del volo confermate lo stesso giorno quando viaggiano su uno dei vettori. Questi nuovi vantaggi per i clienti si aggiungono ai vantaggi priority check-in, priority baggage, priority security and priority boarding implementati lo scorso autunno. Nell’estate 2022 la NEA offrirà quasi 500 partenze giornaliere dai tre principali aeroporti di New York e 200 partenze giornaliere da Boston. Nell’ambito della crescita relativa alla NEA, American prevede di lanciare un nuovo servizio non-stop tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) e l’Hamad International Airport (DOH) a Doha, Qatar, a giugno, diventando l’unico vettore con sede negli Stati Uniti a servire la destinazione del Medio Oriente. Separatamente, JetBlue lancerà la sua prima rotta canadese in assoluto con un nuovo servizio non-stop tra JFK e Vancouver, Canada (YVR), a giugno.

GULFSTREAM NOMINA SUN AIR INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVE FOR VIETNAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver nominato Sun Air LLC, Hanoi, Vietnam-based luxury business aviation service company, Vietnam, come authorized international sales representative (ISR) for Gulfstream business aircraft sales activities in Vietnam. In base all’accordo, Sun Air, una società membro di Sun Group Corp., sarà responsabile della promozione e del supporto di Gulfstream con clienti e prospect in tutto il Vietnam. Sun Air è la prima compagnia del suo genere in Vietnam e fornirà aircraft sales, aircraft management and charter management services ai private aircraft owners. Inoltre, Sun Air opera il Gulfstream G650ER e opererà anche con il Gulfstream G700 quando l’aereo sarà certificato e consegnato. “L’interesse per gli aerei Gulfstream continua a crescere in Asia e non vediamo l’ora di continuare ad espandere la nostra presenza e i nostri sforzi in Vietnam”, ha affermato Scott Neal, senior vice president of worldwide sales, Gulfstream. “Sun Air non è solo un cliente apprezzato, ma fornirà anche competenze e opportunità locali a Gulfstream per espandere la nostra presenza in questo importante mercato”.

AIR CANADA A SOSTEGNO DELL’UCRAINA – Air Canada ha annunciato oggi che donerà $10 per ogni prenotazione effettuata su aircanada.com a sostegno degli aiuti umanitari all’Ucraina, con una donazione totale fino a $250.000. Questa donazione di $250.000 integrerà il contributo di $170.000 recentemente effettuato dai dipendenti di Air Canada e dalla Air Canada Foundation alla Croce Rossa canadese e ad altri enti di beneficenza, nonché gli aiuti umanitari in corso destinati alla Polonia e all’Ucraina trasportati tramite Air Canada Cargo. Inoltre, i membri Aeroplan possono donare punti Aeroplan all’Ukrainian Relief Fund, con il 100% dei punti da ridistribuire a varie organizzazioni di beneficenza che supportano i soccorsi per i rifugiati ucraini e forniscono aiuti fondamentali a chi ne ha bisogno. I clienti possono anche scegliere di donare ulteriormente alla Air Canada Foundation, che concentrerà le donazioni alle organizzazioni registrate nel loro lavoro a sostegno del popolo ucraino.