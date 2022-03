Qatar Airways Privilege Club adotta gli Avios

Qatar Airways annuncia che, a partire da oggi, il Privilege Club ha ufficialmente adottato gli Avios come valuta premio, aprendo numerose nuove opportunità per i soci che viaggiano attraverso l’ampia rete di quasi 150 destinazioni della compagnia aerea. Questa partnership offre una combinazione di vantaggi, tra cui un’ampia gamma di ulteriori posti premio garantiti e prezzi competitivi sui voli Qatar Airways.

Per celebrare l’adozione degli Avios da parte del Privilege Club, i soci riceveranno 10.000 punti bonus Avios in Business o First Class, o 5.000 punti bonus Avios in Economy Class, nel momento in cui prenoteranno il loro prossimo volo utilizzando Cash + Avios, entro il 31 marzo 2022 e inserendo il codice promozionale QRAVIOS. Questa offerta è disponibile solo su qatarairways.com e su app mobile. Per maggiori informazioni sull’offerta si può visitare il sito: qatarairways.com/BonusAvios.

La maggiore disponibilità di posti premio offre ai soci una scelta ancora più ampia: utilizzando gli Avios su Qatar Airways si può approfittare della sua vasta rete globale di quasi 400 voli al giorno in numerose aree del mondo, comprese cinque destinazioni in Australia, 12 negli Stati Uniti, 21 in Medio Oriente, 28 in Africa, 35 in Europa e 42 in Asia.

“Questa alleanza tra i partner di oneworld offre infiniti ed entusiasmanti vantaggi ai soci del Qatar Airways Privilege Club. In questo modo anche ai soci dell’Executive Club di British Airways possono combinare i loro conti Avios attraverso i trasferimenti illimitati dei loro saldi Avios tra i diversi conti, senza limiti di saldo o commissioni di trasferimento. La possibilità di combinare gli Avios offre inoltre ai soci la possibilità di spendere e riscattare i punti su voli premio sia di Qatar Airways che di British Airways, disponibili su Qatarairways.com e sull’app mobile. Per maggiori informazioni si può visitare il sito: qatarairways.com/Avios.

I soci hanno adesso anche il vantaggio di accedere a molti premi, con opportunità di spesa uniche su una più vasta gamma di opzioni di voli premio. Coloro che in precedenza hanno usufruito dell’opzione Cash + Qmiles possono continuare a godere degli stessi vantaggi premio con Cash + Avios, che offre loro la possibilità di pagare parzialmente le prenotazioni di volo su qatarairways.com e app mobile. Gli Avios possono essere utilizzati anche per una serie di premi, tra cui voli premio, upgrade di cabina, bagaglio extra e molto altro.

I soci attuali del Privilege Club vedranno il proprio saldo punti Qmiles trasformarsi automaticamente nella nuova valuta, gli Avios, con un rapporto di valore di 1:1. Mentre il Privilege Club offrirà presto nuovi vantaggiosi premi, le caratteristiche del Privilege Club come Qpoints e Qcredits rimarranno invariate. Inoltre, l’importo degli Avios per il riscatto di voli premio rimarrà lo stesso dei Qmiles”, afferma Qatar Airways.

Sua Eccellenza, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mentre usciamo da questi due anni molto difficili per il settore, vogliamo ringraziare i nostri passeggeri che ci hanno sempre supportato. Grazie a loro abbiamo continuato a volare e cogliamo questa occasione per premiarli in modo significativo. L’adozione degli Avios massimizza le opportunità dei nostri soci di guadagnare e spendere premi in tutto il mondo, anticipando le loro esigenze dopo questo periodo difficile. Questa è una testimonianza della nostra determinazione nell’offrire ai soci le migliori esperienze, perfezionando sempre di più il nostro programma fedeltà. Non vediamo l’ora di ampliare i vantaggi dedicati ai clienti, ricercando nuovi modi per offrire ai nostri soci la possibilità di accumulare Avios”.

Il CEO di IAG Loyalty, Adam Daniels, ha dichiarato: “Riconoscendo il potere degli Avios, Qatar Airways è ora in grado di offrire ai suoi soci maggiore flessibilità e premi più ricchi. L’arrivo di posti premio garantiti sulla sua rete e la possibilità per i soci di combinare i loro saldi Avios sono due ottimi esempi. Qatar Airways sta cercando di ridefinire la fedeltà su base globale dei soci del Privilege Club e noi di IAG Loyalty non vediamo l’ora di lavorare con loro in questo importante viaggio”.

Attraverso questa partnership, IAG Loyalty e Qatar Airways stanno lavorando per introdurre nuovi vantaggi dedicati ai clienti, oltre ad altri modi per guadagnare e accumulare punti Avios in tutto il mondo nei prossimi mesi. I vantaggi futuri includeranno un ampio elenco di partnership aeree e non, tra cui telecomunicazioni, retail, lifestyle, servizi finanziari e molto altro.

Il Privilege Club ha recentemente riconosciuto la fedeltà dei suoi soci estendendo il loro status di livello. Questa iniziativa andrà a beneficio di tutti i soci Silver, Gold e Platinum, a cui verrà rinnovato lo status di livello tra dicembre 2021 e dicembre 2022. La validità del livello di tali soci sarà automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2022.

