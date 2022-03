Air Canada ordina sei Airbus A321XLR

Air Canada ha confermato un ordine con Airbus per sei aeromobili A321XLR, precedentemente elencati come non divulgati nell’Airbus order book.

Con questo impegno, la flotta A321XLR di Air Canada comprenderà 26 aeromobili, inclusi 20 A321XLR aggiuntivi che il vettore sta acquisendo tramite lessors.

“Air Canada si impegna a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader di mercato, soprattutto attraverso investimenti in nuove tecnologie. L’acquisizione dell’avanzato Airbus A321XLR è un elemento importante di questa strategia e guiderà le nostre priorità di migliorare l’esperienza cliente, far avanzare i nostri obiettivi ambientali, l’espansione del network e aumentare la nostra efficienza complessiva sui costi. Questo ordine mostra anche che Air Canada sta emergendo con forza dalla pandemia ed è nella posizione ideale per crescere, competere e prosperare in un’industria aeronautica globale rimodellata”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“L’eccezionale versatilità e le performance dell’A321XLR consentiranno ad Air Canada di sviluppare ulteriormente l’espansione della propria rete in modo sostenibile con una maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni di CO2”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Ringraziamo Air Canada per la fiducia riposta in noi e siamo lieti del rafforzamento della nostra relazione di lunga data”.

“L’A321XLR è perfetto per la flotta di Air Canada, data la sua storia di operatore dell’intera famiglia A320, nonché dell’Airbus A330-300 widebody a lungo raggio e, più recentemente, dell’aereo single-aisle di ultima generazione di Airbus, l’A220. Il nuovo aeromobile Airbus A321XLR è un sostituto ideale per gli aerei più vecchi e meno efficienti in termini di consumo di carburante. Il single aisle jet di ultima generazione consentirà ad Air Canada di aggiungere nuove destinazioni nel modo più sostenibile.

L’A321XLR è il prossimo passo evolutivo nella famiglia di aeromobili A320neo, che soddisfa i requisiti del mercato per un maggior range e payload in un aeromobile single-aisle e crea più valore per le compagnie aeree consentendo un servizio economicamente valido su rotte più lunghe rispetto a qualsiasi modello di aeromobile comparabile. Consentirà servizi dal Canada orientale verso una selezione molto più ampia di destinazioni europee”, afferma Airbus.

“L’A321XLR fornirà un single-aisle aircraft range senza precedenti fino a 4.700 nm, con un consumo di carburante per posto inferiore del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx e rumore ridotti. L’aereo sarà dotato della cabina Airbus Airspace, offrendo un livello successivo di comfort a lungo raggio ai passeggeri.

Entro la fine di febbraio 2022, la Famiglia A320neo aveva accumulato quasi 7.900 ordini da oltre 120 clienti in tutto il mondo. Gli ordini per l’A321XLR si sono attestati a 515 da 25 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)