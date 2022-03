L’Aeroporto di Genova incontra le agenzie di viaggio

Un centinaio di agenti di viaggio presenti e venti tra compagnie aeree, tour operator, enti di promozione turistica delle destinazioni, compagnie croceristiche e altri partner dell’aeroporto: è il bilancio della terza edizione dell’Open Day dell’Aeroporto di Genova, che si è svolto il 22 marzo presso il Tower Genova Hotel. L’iniziativa è nata nel 2017 per favorire l’incontro tra le agenzie di viaggio del territorio e tutti i protagonisti della filiera dei viaggi. L’ultima edizione si era svolta nella primavera del 2019.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa iniziativa”, commenta Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova. “La partecipazione dei partner e degli agenti di viaggio è stata in linea con quella del 2019: un segnale di fiducia nella ripartenza e nelle opportunità dei servizi disponibili sul nostro scalo. Riteniamo fondamentale la collaborazione con le agenzie, che nella nostra regione rappresentano un importante punto di riferimento per i viaggi di individuali e aziende”.

Hanno partecipato all’Open Day dell’Aeroporto di Genova:

Compagnie Aeree – ITA Airways, KLM, Lufthansa, Volotea, Vueling, Air Canada, Fly LeOne.

Enti di promozione turistica delle destinazioni – Belgio, Catalogna, Repubblica Ceca, Fiandre, Grecia, Malta, Vallonia.

Altri Partner – MSC Crociere, Disneyland Paris, Genovarent, Puntogrill, Tea Service, Tower Genova Airport & Conference Center, Glamour Tour.

“L’Aeroporto di Genova è in costante contatto con tutte le compagnie aeree europee e prosegue nel suo lavoro di recupero della connettività e del percorso di sviluppo avviato prima della crisi pandemica. Tra le novità più significative già annunciate e in vendita vi sono l’incremento da 2 a 3 voli giornalieri del collegamento ITA tra Genova e Roma (leggi anche qui), da fine marzo (con un quarto volo giornaliero già in vendita da inizio giugno), l’avvio dei voli Ryanair per Lamezia Terme e Manchester (a fine marzo) e successivamente Vienna (a inizio giugno), così come la prosecuzione del collegamento di Vueling con Parigi Orly anche nella stagione estiva e la ripartenza del volo per Barcellona, sempre di Vueling, a partire dal 2 aprile”, afferma l’Aeroporto di Genova.

A oggi le città raggiungibili con volo diretto dal Cristoforo Colombo sono 21, di cui 9 in Italia e 12 all’estero, con quattro rotte servite da più vettori (Napoli, Catania, Parigi e Tirana).

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova)