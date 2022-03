Iberia in estate ripristina l’85% della capacità del 2019

Se l’attuale clima socio-politico lo consentirà, quest’estate Iberia ripristinerà l’85% della sua capacità del 2019. Dallo scoppio della pandemia, la compagnia aerea spagnola ha deciso di stimolare la domanda offrendo il maggior numero possibile di voli e posti e, nonostante il contesto socio-politico attualmente travagliato, ha recuperato quasi tutta la sua rete di destinazioni, aggiungendo frequenze sui mercati dove le restrizioni sono state revocate man mano che la domanda riprende.

Questa stagione estiva Iberia opererà fino a 340 voli a lungo raggio a settimana, 220 verso l’America Latina e altri 120 attraverso il Nord Atlantico e, in Europa, i servizi raggiungeranno i livelli pre-pandemia. Iberia Express aumenterà la capacità di quasi il 30% rispetto ai livelli 2019 sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie.

Il mercato statunitense è il luogo in cui Iberia svilupperà la sua maggiore capacità, portando il numero di destinazioni da sei a nove, offrendo più di 120 voli settimanali. A giugno verrà lanciata la nuova rotta per Washington DC, posticipata a causa della pandemia, seguita da Dallas e dalla ripartenza di San Francisco. Nel frattempo, aumenteranno le frequenze da e per Boston, Los Angeles, Miami e New York.

Iberia volerà direttamente da Madrid a Washington DC dal 1 giugno al 29 ottobre il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Dal 1 giugno Iberia opererà anche a Dallas. I voli sono in programma dal 1 giugno al 29 ottobre, con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato). Dallas è il principale hub di American Airlines, che garantisce un’ottima connettività all’interno degli Stati Uniti per i clienti Iberia nell’ambito del suo accordo commerciale congiunto con American Airlines, British Airways e Finnair per l’operazione di rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico.

Dopo diversi anni, Iberia riprende anche i suoi voli diretti da Madrid a San Francisco, dal 1 giugno al 30 settembre, con servizi il lunedì, mercoledì e venerdì. La IAG sister airline, LEVEL, volerà direttamente da Barcellona a San Francisco a partire dal 29 marzo con voli il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Inoltre, Iberia volerà fino a 14 volte a settimana da Madrid a New York e Miami; fino a sette voli settimanali per Chicago; fino a cinque per Los Angeles e un volo giornaliero per Boston in luglio e agosto. A proposito di LEVEL, volerà a Los Angeles e Boston quattro volte a settimana da Barcellona e opererà un volo giornaliero di andata e ritorno per New York.

Iberia volerà anche fino a cinque volte a settimana verso il territorio statunitense di Porto Rico, che è incluso nella JBA con American Airlines, British Airways e Finnair.

Quest’estate, Iberia sta ripristinando la maggior parte delle sue rotte pre-pandemia nei suoi mercati chiave dell’America Latina, con un totale di 220 voli a settimana in luglio e agosto.

A partire da giugno, Iberia volerà 19 volte a settimana verso Città del Messico, vicino alle tre frequenze giornaliere prima della pandemia. La compagnia aerea opererà due voli giornalieri per Bogotá – quattro in più a settimana rispetto all’estate del 2019 – e altri due per Buenos Aires. La compagnia aerea spagnola effettuerà voli giornalieri per Lima, Santiago del Cile e San Paolo, e sette volte a settimana per l’Ecuador, con quattro voli per Quito e tre per Guayaquil. Fornirà fino a cinque voli settimanali per Montevideo.

Nei Caraibi, la compagnia aerea volerà nove volte a settimana a Santo Domingo e quattro volte a L’Avana. In America centrale, Iberia mantiene sei voli diretti settimanali per San José, quattro per Città del Guatemala-San Salvador e fino a cinque voli per Panama City.

In questa stagione, Iberia e Iberia Express recupereranno totalmente la capacità offerta nel 2019 nei loro servizi a corto e medio raggio e li supereranno persino nei servizi verso le Isole Canarie e Baleari. In Portogallo, oltre ai suoi voli regolari per Lisbona e Porto, Iberia opererà voli stagionali per Madeira, Faro e Azzorre.

In Italia, quest’estate Iberia raggiungerà undici destinazioni (Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino). In più, da metà giugno si aggiungeranno alla rete di Iberia Catania, Olbia e Cagliari, mentre Iberia Express volerà anche a Bari.

In Croazia, in questa stagione estiva, Iberia offrirà voli per Dubrovnik, Zagabria e Spalato.

I clienti di Iberia potranno volare ad Atene e Corfù in Grecia, mentre Iberia Express volerà a Mykonos, Creta e Santorini.

Data la buona performance della nuova rotta estiva di Iberia per Bergen (Norvegia) e della rotta di Iberia Express per Keflavik (Islanda), quest’anno i passeggeri più avventurosi possono continuare a raggiungerli da Madrid, con un massimo di due voli a settimana.

Quest’estate Iberia Express aggiungerà il 27% in più di capacità rispetto ai livelli del 2019 sulle rotte da e per le Baleari spagnole e le Isole Canarie, per un totale di 2,7 milioni. Alle Canarie, Iberia Express offre 1,7 milioni di posti. La capacità di Lanzarote è stata aumentata del 42%, di Gran Canaria del 25% e di Fuerteventura del 23%. La compagnia aerea low cost effettuerà in media 48 voli a settimana per Tenerife (34 per Tenerife Norte e 14 per Tenerife Sur), 48 per Gran Canaria, 18 per Lanzarote, 15 per Fuerteventura e 10 per La Palma. Ci saranno anche fino a due voli a settimana per Tenerife Norte dalle città di Vigo e Oviedo della Spagna settentrionale.

Iberia Express offre un totale di quasi un milione di posti da/per le Isole Baleari, con circa 45 voli settimanali tra Madrid e Maiorca (fino a sette voli giornalieri di andata e ritorno), 22 voli settimanali per Ibiza e 13 per Minorca.

Cirium, analista del settore aereo, ha annunciato che Iberia e Iberia Express sono state le compagnie aeree più puntuali nelle rispettive classi (network and low-cost) a gennaio. A febbraio, Iberia è stata classificata come la seconda network airline più puntuale e Iberia Express è stata premiata al secondo posto tra i vettori low cost europei.

In entrambi i mesi, oltre il 94% dei voli di Iberia è stato puntuale, mentre Iberia Express ha superato la soglia del 95% a gennaio e ha superato il 90% a febbraio.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)